Ismételten hétközi fordulóra kerül sor, szerdán 17:30-kor a feljutásra esélyes Balmazújvárost fogadjuk, tehát nem kell sokáig keseregnünk és nem kell sokat várni az újabb próbatételre.



Előzetesen azt gondoltuk, hogy “egyszerűbb” lesz Cigándon nyerni, de nincs mese a labdarúgóknak most a nehezebb úton a Balmaz legyőzésével kell javítani.

A Balmazújváros legyőzése (főképp az ő szempontjukból idegenben) nem lehetetlen küldetés, ez nemrég sikerült a Siófoknak, a ZTE-nek és Dorognak, legutóbb pedig Cegléden végeztek döntetlenre, tehát az utolsó 4 idegenbeli fellépésükön csak 1 pontot szereztek.

A Balmazújváros lendülete az őszihez képest talán valamelyest megtört, de még mindig 3. helyen áll a tabellán és csak 2 pont a hátránya a 2. helyezett Kisvárdával szemben, így mindkét csapat számára “éles” lesz a szerdai mérkőzés.

Csapatunk Cigándon nem tudta folytatni azt a szereplést, amit főképp a Cegléd ellen láthattunk tőlük, a vereség miatt most ismét visszacsúsztunk a 18. helyre, de csak 1 pont a hátrányunk a 16. és 17. Cegléd és Csákvár mögött.

Nyilván nem rózsás a helyzetünk, de nincs veszve semmi!

A hátralévő 6 fordulóban továbbra is megvan a lehetőségünk, hogy bebiztosítsuk NB II-es tagságunkat.

Nem vagyunk könnyű helyzetben, de egy biztos, hogy jó pár csapat még mindig cserélne velünk.

Akár az NB III-as együttesek közül is találunk olyat, akik a feljutást tűzték ki célul és mégsem fog ez összejönni, de találunk jó nevű csapatokat még Megye I-es szinten is.

Biztos, hogy a mi osztályunkban szereplő SZEOL és Cigánd is bármikor cserélne a kedvezőbb helyzetünkkel, így igazából nincs más dolgunk, mint élni a hátralévő fordulók által kínált lehetőséggel és annyi pontot összegyűjteni, hogy legalább 1 előttünk álló együttest megelőzzünk!

Most már szükségünk van a bravúrokra is, többek közt most szerdán a Balmazújváros ellen.

Ahogy Szanyó Károly vezetőedzőnk mondta: a fogadkozások ideje lejárt, most már a tetteknek kell következnie a játékosaink részéről!

Mi továbbra is hiszünk bennünk és ehhez a magunk részéről a szurkolóink támogatását kérjük!

Akkor is, ha éppen nem állunk még vezetésre, akkor is ha a játékunk nem lesz esetleg szemet gyönyörködtető! Most egy dolog a fontos, hogy sikerüljön pontokkal gazdagodni!

Forrás: kozarmislenyfc.hu