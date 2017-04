Kawhi Leonard, a San Antonio Spurs vezére egymaga több büntetőt dobhatott, mint a komplett Memphis Grizzlies a két csapat rájátszásbeli második meccsén. Nem is hagyta szó nélkül az esetet David Fizdale, a Grizzlies vezetőedzője. Teljesen kikelt magából a Memphis Grizzlies újonc vezetőedzője, David Fizdale. A 42 éves maestro csapata 2-0-s hátrányba került a San Antonio Spurs ellen vívott elsőkörös párharcban, a mester pedig nem tartotta magában véleményét a találkozó utáni sajtótájékoztatón. Elég szerencsétlen helyzet, hogy a csapatomban játszik az a Mike Conley, aki egész karrierje alatt egyetlen technikait se kapott, mégsem tudja megkapni a játékvezetők tiszteletét" - kezdte el monológját Fizdale, majd hozzátette, szerinte borzasztó munkát végeztek a játékvezetők a mérkőzésen. 2017. április 18. Zach Randolph - az egész liga legharciasabb játékosa nem dobhatott egy büntetőt sem. Valahogy Kawhi Leonard 19-szer is odaállhatott a vonalra. Magyarázzátok meg, hogy hogyan dobhatott egy ember több büntetőt, mint nálunk az egész csapat?" tette fel költői kérdését az újságíróktól, mielőtt még mélyebben kezdett volna a számokkal foglalkozni. 35 alkalommal kísérleteztünk a festékből és összesen volt 15 büntetőnk. Ők 18 alkalommal dobtak a festékből és 32 büntetőt dobhattak. Valahogy nem áll össze ez nekem." Érthető volt Fizdale mester dühe, hiszen a Grizzlies 26 pontos hátrányt ledolgozva jött vissza négy pontra, ám a különbség többet nem csökkent, mivel a Spurs kegyetlenül kihasználta szabaddobásait: 32 kísérletükből 31-et értékesítettek, Kawhi Leonard mind a 19 büntetőjét bedobta. Fizdale arról is beszélt, hogy a rossz fújásnak ahhoz is köze lehet, hogy a Spurs mestere, Gregg Popovich az egész liga egyik legnagyobb tiszteletet kapó edzője. Nem kapunk tiszteletet, mert a játékosaim nem kiabálják tele a sajtót marhaságokkal. Úriemberek, akik csak kosárlabdáznak. Nem fogom hagyni, hogy így bánjanak velünk. Tudom jól, hogy Pop régóta itt van, én pedig csak egy zöldfülű vagyok, de nem fogom hagyni. Elfogadhatatlan volt a játékvezetés. A csapatom nagy hátrányból szenvedte vissza magát, de a bírók nem adták meg az esélyt, hogy nyerni tudjunk." Fizdale ezután hosszú másodpercekig maga elé merengett, majd tollát az asztalhoz vágva felpattant és kiviharzott a sajtótájékoztatóról. Ezek a szilárd tények" üvöltötte zárószóként. 2017. április 18. A Grizzlies irányítója, Mike Conley visszafogottabban nyilatkozott: Két különböző csapat van a pályán. A Spurs ötször lett bajnok a közelmúltban. Nekünk is el kéne jutnunk a csúcsra, hogy megkapjuk a tiszteletet. Tisztában vagyunk ezzel, épp emiatt nem fogunk erre panaszkodni. Fejünket leszegve összpontosítunk tovább. Ez nem befolyásolhatja a játékunkat." A statisztika nem lesz a Grizzlies mellett, hiszen a Spurs 27-2-re áll a rájátszásban, amikor 2-0-s előnyre tesz szert. A harmadik mérkőzésre magyar idő szerint péntek hajnalban kerül sor Memphisben.