Dobd be magad címmel játékos formában kívánják felhívni a környezetvédők a fiatalok figyelmét az alumínium dobozok szelektív visszagyűjtésének fontosságára a Föld napján.



Az akció szervezőinek közleménye szerint Magyarországon évente 800-900 millió darab sörös és üdítős alumínium italdoboz kerül forgalomba, de ennek a felét, mintegy 450 millió darab aludobozt nem hasznosítják újra. Ez környezetvédelmi és gazdasági szempontból is óriási pazarlás, hiszen az alumínium minőségromlás nélkül szinte 100 százalékban és akárhányszor újrahasznosítható.

Ahogy Európa más országaiban is, Magyarországon is számos lehetőség áll rendelkezésre az alumínium dobozok szelektív gyűjtésére, ennek egyik módja a számos üzletben telepített visszaváltó automata, de választható a házhoz menő szelektív gyűjtés is. Azonban míg Magyarországon csupán 30-50 százalékos a visszagyűjtés, addig a szomszédos Szlovákiában 69, Ausztriában 70, Belgiumban pedig 98 százalék.

Az dobozok újrahasznosításának nemcsak környezetvédelmi, de gazdasági előnye is van, hiszen mivel az alumínium majdnem teljesen újrahasznosítható, a folyamat közben keletkezett elsődleges nyersanyagokból készülő fémhez képest az újrahasznosított alapanyagból előállított alumíniumhoz 95 százalékkal kevesebb energia szükséges. Egyetlen aludoboz esetében annyi energia spórolható, amely egy laptop három órás működéséhez is elegendő. A visszagyűjtött alumínium dobozokból sokféle értékes termék készülhet, például autókarosszéria, bicikliváz, de még repülőgép-alkatrész is.

A kampányhoz játék is kapcsolódik, amelynek részletei a dobdbemagad.com oldalon érhetők el.