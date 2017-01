Szigetváron a Zrínyi Emlékév rendezvényei átnyúlnak a 2017-es évre is.

Elsőként a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan 2017. január 23-án 18 órai kezdettel a Szigetvári Zeneiskolában előadásra kerül Lavotta János: Szigetvár ostroma c. zeneművének eredeti és áthangszerelt változata a zeneiskola tanárainak az előadásában és bemutatásra kerül a Emlékpajzs Szigetvárnak c. könyv, mely az emlékév eseményeit foglalja össze. A könyvet Mirtse Zsuzsa író, költő mutatja be. Beszélgetőpartnerei: Dr Hóvári János, a Zrínyi Miklós - Szigetvár 1566 Emlékév Emlékbizottság elnöke, Dr. Újkéry Csaba író és Sarlós Endre grafikus.