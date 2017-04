Az elmúlt évi sikeres szegedi Medikus Kupa szereplés idén Pécsett folytatódott.



A hétvégén tartott versenysorozatban öt aranyérmet, egy ezüstérmet és két bronzérmet nyertek a PTE Általános Orvostudományi Kar csapatai, ami az összetett első helyezést jelentette a pécsiek számára, akik így megvédték címüket.

Az első helyet a kispályás labdarúgó csapat, a vízilabda csapat, a női és férfi röplabda csapat, illetve a férfi kézilabda csapat szerezte meg. Második lett a női kézilabda csapat, harmadik helyen pedig a női és férfi kosárlabdázók végeztek.

A sportot kedvelő hallgatók egész évben lelkiismeretesen készültek a kupára, meg akarták mutatni, hogy az előző évi kiemelkedő siker nem volt véletlenszerű. A két nap alatt lejátszott mérkőzések minden résztvevőtől teljes koncentrációt, jó erőnlétet követeltek, mindehhez felszabadult játék is társult. Sportszerű körülmények között hatalmas küzdelmek folytak a pályán a győzelem megszerzéséért. A fair play szellemiségét sugallta a rendezés is. Minden helyszínen a sportági szakszövetségektől delegált versenybírósági elnökök felügyelték a szabályok betartását, és garantálták a játékvezetés pártatlanságát.

Az eredményhirdetés április 9-én zajlott a Lauber Dezső Sportcsarnokban, ami zsúfolásig megtelt, 2500 szurkoló és 400 sportoló töltötte meg a porondot és a nézőteret. A díjak átadása a szurkolók elismerő hangorkánja közepette zajlott, emlékezetessé téve ezzel is a dobogón álló hallgatók sikereit. A legnagyobb elismerést az összetett verseny győztesének kihirdetése váltotta ki, ez idén is a pécsi csapatnak jutott, amivel kivívta a PTE az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Szakállamtitkárságának különdíját is.

A Medikus Kupa az egyik legjobb lehetőség arra, hogy a négy orvosképző intézmény hallgatói találkozzanak, megismerkedjenek egymással a pályán, és azon kívül is. A több, mint 3000 orvostanhallgató mellett az egészségügyi karon tanuló hallgatók sportolási, szórakozási lehetőségét is jelentette a kiváló hangulatú hétvége.

Eredmények sportáganként:

Női röplabda:

Pécs 5 pont edző: Demeter András Budapest 3 pont Debrecen 2 pont Szeged 1 pont

Különdíjak:

legjobb előkészítő Pós Adrienn Pécs legjobb ütő Szabó Csenge Debrecen legtechnikásabb játékos Spitzmüller Petra Budapest

Férfi röplabda:

Pécs 5 pont Edző: Balla Róbert, Storcz Tamás Budapest 3 pont Szeged 2 pont Debrecen 1 pont

Különdíjak:

legjobb előkészítő Balla Róbert Pécs legjobb ütő Leopold Schwind Pécs legtechnikásabb játékos Cheung Florian Budapest

Női kosárlabda:

Debrecen 5 pont Budapest 3 pont Pécs 2 pont Edző: Gyén Balázs Szeged 1 pont

Különdíjak:

legjobb center Sophie Mendler Budapest legtöbb pontot szerző Papp Klaudia Debrecen legtechnikásabb játékos Késői Melinda Pécs

Férfi kosárlabda:

Debrecen 5 pont Budapest 3 pont Pécs 2 pont Edző: Poronyi Péter Szeged 1 pont

Különdíjak:

legjobb center Farkas Péter Pécs legtöbb pontot szerző Kwame Robert Budapest legtechnikásabb játékos Iyad Assaf Debrecen

Női Kézilabda:

Debrecen 5 pont Pécs 3 pont Edző: Lipcsik Zoltán Szeged 2 pont Budapest 1 pont

Különdíjak:

legjobb kapus Németh Kamilla Budapest gólkirály Vlcskó Luca Debrecen legtechnikásabb játékos Hős Anette Szeged

Férfi kézlabda:

Pécs 5 pont Edző: Lipcsik Zoltán Budapest 3 pont Szeged 2 pont Debrecen 1 pont

Különdíjak:

legjobb kapus Kovács Ákos Budapest gólkirály Szelezsán Gergely Szeged legtechnikásabb játékos Szöllősi Bence Pécs

Kispályás labdarúgás:

Pécs 5 pont Edző: Dr. Rugási Endre Szeged 3 pont Debrecen 2 pont Budapest 1 pont

Különdíjak:

legjobb kapus Stinbach Gergő Pécs gólkirály Nathas Ramzi Debrecen Giesinger Péter Szeged legtechnikásabb játékos Nathas Ramzi Debrecen

Vízilabda:

Pécs 5 pont Dr. Csaba Zsolt, Dr. Lukács Dénes Debrecen 3 pont Budapest 2 pont Szeged 1 pont

Különdíjak:

legjobb kapus Buta Bence Debrecen gólkirály Patócs Márton Debrecen legjobb mezőnyjátékos Csaba Márton Pécs

Női összetett:

Debrecen 12 pont Pécs 10 pont Budapest 7 pont Szeged 4 pont

Férfi összetett:

Pécs 22 pont Debrecen 12 pont Budapest 12 pont Szeged 9 pont

Összetett:

Pécs 32 pont Debrecen 24 pont Budapest 19 pont Szeged 13 pont

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Szakállamtitkárságának különdíja: Pécs

Legsportszerűbb egyetem: Szeged

Legjobb szurkolótábor: Debrecen