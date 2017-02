Az idei 51. Super Bowl nem csak a sportrajongók számára de a filmstúdiók és a Netflixnek is nagy hasznára vált illetve örömet okozott a 2017-ben várva várt filmek rajongóinak is! - Pécsi Napilap -

Harminc másodpercenként 5 millió dollárba került a reklámidő az idei Super Bowl-on, amelyet talán nem meglepetés, hogy a Marvel Studios vagy a Netflix simán kifizetett zsebből, hogy 2017-ben érkező nagy durranásaikat több mint 70 ezer ember képébe tolják!

Az előzetesáradatban, többek között, megjelent A Karib-tenger kalózai franchise-nak ötödik alkotásának első hosszabb előzetese a: Salazar bosszúja, amely ígéretesnek tűnik a rém unalmas, semmitmondó, felszínes és erőltetett negyedik rész után. Egy sokkal sötétebb hangulatú filmet fogunk kapni, legalábbis eddig úgy néz ki az előzetes alapján. Stílusos természetesen a Logan óta felkapott Johnny Cash szám miatt is, amely hatásvadász módon fogja meg a nézőket:







A Netflixen tavaly debütáló Stranger Things is kapott egy kisebb kedvcsinálót ezzel is a sorba beálló Netflix által.







Igen, a Logan előzetes is megvillantotta újból adamantium karmait pontosan 30 másodpercre, 5 millió dolláros Grace SB reklám.. ja és természetesen, hogy ne felejtsük el: Rater R, R besorolás, de azért örülünk neki!







John Wick 2. Hát ezelőtt úgy állok, hogy bevallom nem túlzottan érdekel, akció, lövöldözés, gyilkolás értelmetlen, erőfitoktató és sportszerű módon. Azért üt, John Wick megmardul és még több embert tervez kinyírni, stílusosan és elegánsan természetesen.







Az egészség ellenszere (The Cure of Wellness) első pillantásra egy Viharsziget 2.0 fejlesztésnek tűnhet, de szerintem ez annál sokkal stílusosabb és "freakybb" horror mint azt gondoljuk. Már az előzetese magával ragadja a nézőt és elülteti a gondolatot a fejében, mi is történik a svájci elmegyógyintézetben.. őőő akarom mondani regenerációs üdölőközpontban. Parancsoljanak:







Fate of The Furious címen jön a Halálos iramban már nem is tudom hányadik része, de már nem igazán számít ha jól sejtem, azért mégicsak világszerte nagy bevételeket hoz a franchise, így ők sem maradhattak ki a Super Bowl buliból. Tengeralattjárós-autósüldözés és Vin Diesel-hez kötelező tartozékként jéró lehetetlen akció jelenetek tömgeleg. BÁMM!







A Baywatch remake-je is adott egy kisebb ízelítőt a Zac Efron tökéletes teste és a Trónok harca Hegyéhez hasonló Dwayne ROCK Johnson szereplésével. Lépjünk tovább, de azért íme:







ÉLET! Sci-fi horror, egy újonnan felfedezett, földönkívüli létformáról!







Michael Bay ötödik Transformers-e: Az utolsó lovag. Hát, meglássuk.. Anthony Hopkins-ot is megfűzték, hogy szerepeljen benne, talán húzó név lesz, vagyis biztosan..







A galaxis őrzői 2. Fckin' Yeah! Itt a csapat és bővül egy pár új taggal! Reméljük megüti az előző film hangulatát, egy kis kedvcsináló ha nem lettek volna elegek az eddig előzetesek:







És végül de nem utolsó sorban az anime-ből készült filmadaptáció, a Ghost in the Shell (Palackba zárt szellem), Scarlett Johansson-nal:







