Január 6-7-én rendezte meg a Pécsi Egyházmegye a Hitoktatás Napját, amelynek célja a hitoktatás jelenlegi helyzetének megismerése volt, valamint az, hogy a résztvevők ne csak a saját plébániájukon dolgozó hitoktatókkal találkozzanak.

A szombati nap főelőadója Tokár Imre János, a Katolikus Pedagógiai Intézet vezetője volt.

Több mint százan érkeztek a Hitoktatás Napja rendezvényre. A szombat reggeli ünnepi szentmise után a résztvevők megtekintették a székesegyház új betlehemét, amelyet az esemény után átvittek a Mária kápolnába, ahol február 2-ig lehet megtekinteni. A Hitoktatás napja előadással folytatódott a Magtár Látogatóközpontban. Tokár Imre János, a Katolikus Pedagógiai Intézet vezetője a hitoktatás spirituális hátterére mutatott rá előadásában.

„A hitoktatás mindig személyesen is megérinti az embert. A szentmisében találkozunk legszemélyesebben Istennel, Jézus testét és vérét valóságosan ott kapjuk meg, ott ér össze ég és föld. Jézus áldozata, amit a keresztfán bemutatott, egy szüntelen dicsőítő áldozat, ami a mennyországban most, ebben a pillanatban is történik. Akik arra vállalkoznak, hogy Jézusról tanítsanak, azoknak a szívük közepén kell, hogy legyen ez a titok.” – mondta Tokár Imre János.

A Pécsi Egyházmegyében fontos, hogy a tanév folyamán többször, rendszeresen találkozzanak egymással a hitoktatók, hogy tudják vinni az örömhírt.

Tóth Lászlóné, a Pécsi Egyházmegye Hitoktatási Irodájának pedagógiai főmunkatársa kifejtette:

„Udvardy György főpásztor kiemelten fontosnak tartja, hogy a hitoktatók ne csak a saját plébániájukon lévő hitoktatókkal találkozzanak, hanem a többieket is megismerjék, akikkel együtt dolgoznak. Fontos az is, hogy a szentmiséből mint legfőbb forrásból tudjanak táplálkozni, illetve, hogy olyan szakmai anyagokkal, módszertannal, elméleti ismeretekkel segítsük az ő munkájukat, ami könnyebbé teszi az iskolai és a plébániai hitoktatást a kistelepüléseken, a falvakban, a városokban.”

A katekéta feladata Krisztus leveleként a hit és az üdvösség örömhírének továbbadása, amelyhez nem elég a szellemi felkészültség: a hitoktató személyiségével és lelki erejével is példát kell, hogy adjon.