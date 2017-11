A pécsi Bazár nevű söröző indította útjára a minap közéleti beszélgető estjét, melynek első, ráadásul telt házas eseményén a cigányság kitörési lehetőségeiről volt szó. A moderátor az idén Baranya Megyei Prima Díjjal elismert Kiss Tibor Noé író volt, a vendégek pedig Beck Zoltán és Bogdán László.



Már a bemutatkozó körben is meglepte a közönséget Cserdi polgármestere, aki azt mondta, amikor kinevezték és „hatalmat kapott”, meglehetősen egocentrikusan viselkedett mindenkivel. – Elkezdtem játszani a fejem, és mindenkit kioktattam – mondta Bogdán László. Vitapartnere, Beck Zoltán inkább arról beszélt, hogyan látta személyesen is annak idején a romológia szak beindítását. A téma, mint egyszerűen a cigányság, még az akadémia felületein is periférián volt a kétezres évek elején, ezért a zenei munkásságáról is közismert ma már egyetemi oktató inkább „tereket” kezdett keresni, melyre jó volt az akkori szakkollégium beindítása. – Úgy éreztem, alapvetően nem elég a témát tudományos szintre emelni, szükség van közösségi tereket is találni hozzá, hogy az érintettek találkozhassanak – tette hozzá.

Milyen a jó polgármester?

A beszélgetés során Bogdán László érdekes megállapítást is tett, miszerint a közmunka programot a településen megelőzték, és semmiképpen sem köszönhető a cserdi modell sikeressége annak. – Tudomásul kell venni, hogy a közmunka alapvetően „besavanyít” és konzervál – hívta fel a figyelmet Bogdán László, aki szerint ez a lehetőség inkább csak egyfajta rendszert adott a közös célok eléréséhez. Érdekes történet is elhangzott, mely szerint Cserdi polgármestere a Micimackó olvasására „büntette” azokat, akik késtek a munkából.

A cigányság megítélésével kapcsolatban Bogdán László határozott hangot ütött meg: – Szembe kell menni az általánosításokkal, a többségi társadalom kapuit folyamatosan döngetni kell – mondta, majd hozzá tette: – Cserdiben nem történt csoda, nem történt semmi olyan, amit máshol ne lehetne megcsinálni.

Mindenesetre az tény, hogy a program indulásakor 96 közmunkást foglalkoztatott, azonban ez mára 28-ra csökkent.

Kiss Tibor Noé kérdésére Bogdán László határozottan azt állította, a jó polgármester proaktív, kezdeményező. – Rengeteg céget kerestem fel, hogy munkát szerezzek a helyieknek, és igen, sokszor volt olyan élményem, hogy ha cigány neveket mondtam a telefonban, és mondjuk, nem például Szabót, akkor közölték velem, hogy betelt az álláshely – emlékezett vissza. És hogy mi lenne Cserdivel, ha Bogdán László nem lenne ott? – Még jobban működnének! – „vágott vissza” a polgármester, aki elmesélte, volt már, hogy egy hónapig nem volt a településen, Magyarországon sem, és azt tapasztalata, a cigány dolgozók még többet, még jobban akartak teljesíteni, bizonyítani akartak.

Bogdán szerint a megoldás kulcsa az egyéni felelősségvállalás erősítése, valamint a teljes ítélkezésmentes hozzáállás. – Nem lehetsz cinkos, mert akkor már belemész a játékba, és lehet szidni a kormányt is, de engem ez sosem érdekelt. Különben is, nálunk már csak a migránsokat utálják jobban! – tette hozzá Cserdi polgármestere, aki szerint a legnagyobb probléma akkor is az marad, miszerint „minél mélyebben vagy, minél szegényebb vagy, annál kevesebbet tudsz bukni”.

Akik beszéltek

Beck Zoltán egyetemi adjunktus, rockzenész, író Phd-doktori fokozatát 2010-ben szerezte meg irodalom- és kultúratudományokból. Főbb kutatási területei: az irodalom etnikai horizontjai, a neveléstudomány és a szépirodalom, a romológia diskurzusa. A 2002-ben indult Wlislocki Henrik Szakkollégium egyik alapítója. A szakkollégium célja, hogy összefogja és integrálja a PTE különböző karain tanuló roma/cigány származású diákokat, illetve azokat, akik érdeklődnek a romológia iránt.

Bogdán László 2006 óta Cserdi polgármestere. Néhány évvel ezelőtt vált országosan ismertté azzal, hogy a bűnmegelőzési elképzelései részeként a településen élő fiatalokat börtönlátogatásra vitte. A közmunkaprogramon keresztül a faluban fellendült a nagyüzemi és a háztáji mezőgazdasági termelés, a munkanélküliség megszűnt. Ellentmondásos, mégis példaértékű modelljének titka saját állítása szerint a személyes jelenlét. Nem áll távol tőle a művészet sem, a falu holokauszt emlékműve az ő gravírozásos technikával készült absztrakt alkotása.

