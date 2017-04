A végbélrák kialakulásának lehetséges okait kutatja Dr. Claire Vajdic szakértőcsoportja a University of New South Walesen. Eredményeiket az American Association for Cancer Research éves találkozóján prezentálták, tanulmányuk még nem került közlésre. Témájuk kifejezetten húsbavágó, hiszen a végbélrák a harmadik leggyakoribb ráktípus Amerikában, míg Ausztráliában és sajnos Magyarországon is a második helyen áll. A vastag-, és végbélrák kialakulása nagyon szoros összefüggést mutat az életmóddal Vajdic szerint a dohányzás, illetve a túlsúlyosság (azaz a 25 feletti testtömeg-index) egyaránt az ausztráliai végbélrákos esetek 9-9 százalékáért felelős. Más életmódbeli szokások is ideköthetőek: a vörös húsban gazdag étrend például a végbélrákos esetek 6 százalékát okozza, a napi kettőnél több alkoholos ital fogyasztása pedig ezen esetek 4 százalékáért felelős. A kutatók egy óriási mintán dolgoztak: több mint 367 ezer ausztrállal végzett, 10 éves időszakot felölelő adatokból indultak ki. Az alanyok közül közel 3500 embernél alakult ki a vastag-, és végbélrák. A férfiaknál életmódjuk miatt nagyobb eséllyel alakul ki vastag- és végbél daganat A kutatók nem csupán az egyes faktorokat, hanem ezek kombinációit is vizsgálták ezek szerint a fenti négy tényező a végbélrákos esetek összesen egynegyedéért felelős, ennek kiszámításánál pedig természetesen súlyozták az egyes tényezőket és ezek kapcsolatát is figyelték. Szeretne többet tudni a vastag- és végbélrák szűrésről? Kattintson! Ezen életmódbeli tényezők jobban sújtják a férfiakat, mint a nőket, mert kiderült: az életviteli tényezők a férfiak 33 százalékát, a nőknek viszont csak 15 százalékát érintik. A férfiak esetében a túlsúly volt a legkockázatosabb: a rákdiagnózisok 15 százalékáért az elhízás, vagyis a 25 feletti testtömeg-indexhez köthető. A nők esetében a dohányzás volt a legkockázatosabb, náluk ez a tényező a rákos esetek 7 százalékáért felelt. Vajdic elmondása szerint az is fontos tényező, hogy mennyi rostot tartalmaz az étrendünk ezt a csoport a következő kutatásában fogja vizsgálni. További tartalmak daganatos betegségek témában További tartalmak vastagbél betegségei témában