Közélet

A legjobb 500 közé került egy egyetemi világrangsorban a PTE

A legjobb 500 közé került a londoni székhelyű Times Higher Education (THE) most publikált világrangsorában a hét magyar egyetem is.



Az intézmény kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: korábban (501-600.) volt, most a 401-500. helyen végzett a Semmelweis Egyetem a THE 1102 egyetemet tartalmazó rangsorában. Az élen angol és amerikai intézmények állnak, az első helyezett az Oxfordi Egyetem, a második helyen a Cambridge-i Egyetem, a harmadik helyen megosztva a Kaliforniai Műszaki Egyetem és a Stanford Egyetem végzett. A listára hét magyar egyetem került fel. Ezek közül a Semmelweis Egyetem érte el a legjobb helyezést. A 601-800. helyen végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetem, a 801-1000. helyen tartják számon a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, a Corvinus Egyetemet és a Debreceni Egyetemet. A Semmelweis Egyetem közleménye szerint a világrangsor készítői öt terület mutatói alapján mérik az intézményeket, ezek az oktatási környezet, a kutatás, az idézettség, az ipari bevételek és a nemzetközi orientáció. Ezek közül - mint kiemelték - az idézettségi mutató területén is sikerült javítani korábbi eredményükön, míg a legjobban a nemzetközi orientációban szerepeltek. Ez utóbbi "a külföldi hallgatók és oktatók arányának, valamint a nemzetközi együttműködésben született publikációk kiemelkedő számának tudható be" - írta a Semmelweis Egyetem.