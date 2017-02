A mecseki barlangok világítási rendszernek korszerűsítése, illetve a bauxittárók denevérbarát lezárása áll a program középpontjában. (Pécsi Napilap)

Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatója és Csizi Péter országgyűlési képviselő tartott közös sajtótájékoztatót a témában. Csizi Péter hangsúlyozta, a pályázati szempontoknál a kormány elsősorban a gazdasági fejlesztésre, az értékteremtésre figyel, de ugyanilyen fontos az értékmegőrzés is, mint jelen esetben a mecseki barlangoknál. A Mecsekben mintegy kétszáz barlang található, közülük kettő a kiemelt turisztikai célpontú, az Abaligeti Cseppkőbarlang évi mintegy ötvenezer látogatóval és a Tettyei-mésztufabarlang, amit évente mintegy tízezren keresnek fel. A projekt során kiemelt szempont volt, hogy a fontos turisztikai célpontok sem szenvedhetnek emiatt ökológiai károsodást.

Závoczky Szabolcs mindezt azzal egészítette ki, hogy a világítás korszerűsítése során led-lámpákat szerelnek fel, így elejét veszik annak, hogy a barlangoktól idegen flóra jelenjen meg, vagyis ne tudjanak fotoszintetizálni oda nem való növények. A denevérbarát lezárás azt jelenti, hogy azokat a mecseki barlangokat, amelyekben a védett fajú denevérek telelnek, szaporodnak, csak külön engedéllyel látogathaják az érdeklődők, hozzátette, ez évente barlangonként nem nagyon haladja meg a tíz főt. Závoczky Szabolcs azt is megemlítette, hogy a program keretében a Villányi-hegységben földtani tanösvényt alakítanak ki.

A projekt előkészítési fázisát követően megkezdődött az Abaligeti-barlang, valamint Tettyei-mésztufabarlang látogatható szakaszainak felújítása – a világítási rendszer korszerűsítése, a kőzetállékonyság szükséges mértékű megerősítése, valamint az Abaligeti-barlangban monitoring rendszer kiépítése. A KEHOP-4.1.0 - Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése című konstrukció keretein belüli projekt későbbi szakaszaiban az Igazgatóság működési területén lévő egyéb barlangokban is fejlesztések valósulnak meg, valamint a Szársomlyón lezárásra kerülnek az egykori bauxitbányászat nyomán megmaradt tárók, járatok.

A projekt keretében megvalósul az Abaligeti-barlang, valamint a Tettyei-mésztufabarlang világításrendszerének korszerűsítése, valamint a szükséges helyeken kőzetállékonysági vizsgálatokat és kőzet-megerősítési munkákat végeznek el. Az Abaligeti-barlangban a barlangi patakot, a barlang levegőjét, élővilágát valamint a kőzetek mozgását figyelő monitoring rendszer épül ki.

A világításkorszerűsítés keretében a jelenlegi eszközöket LED-es világítótestek váltják fel, amelyek azon kívül, hogy energiatakarékosabbá teszik a rendszert, a kisebb hőkibocsátás és a fényszennyezés mérséklésével hozzájárulnak a barlangok élővilágának megőrzéséhez is. A monitoring rendszer kiépítését követően pedig sokkal több információ fog rendelkezésre állni az Abaligeti-barlang és környezetének fizikai tulajdonságairól, élővilágáról.

A kivitelezési munkák zavartalan elvégzése érdekében az Abaligeti-barlang 2016. december 22-étől, a Tettyei-mésztufabarlang pedig 2017. február 1-jétől várhatóan 2017. május 11-ig zárva tart. Amennyiben a munkavégzés a tervezettnél hamarabb megvalósul, a barlangok megnyitása ezen időpont előtt is megtörténhet.

A Tettyei-mésztufabarlangban a későbbiekben megvalósul egy természetvédelmi tárgyú kiállítás is, a kiállítás terveinek elkészítése folyamatban van. A projekt megvalósításának későbbi szakaszában a Mecsek és a Villányi-hegység területén található további, kisebb barlangok lezárása is megtörténik, valamint lezárásra kerülnek a Szársomlyón az egykori bauxitbányászatból megmaradt tárók, járatok is.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 169,20 millió Ft támogatással.