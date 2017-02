Ibolya Tibor ismertette: a vád szerint az ügy elsőrendű vádlottja, egy 27 éves kínai férfi 2012 áprilisától 2014. májusi elfogásáig – ismeretlenül maradt kínai segítők közreműködésével – Kínából toborzott fiatal nőket Magyarországra prostitúciós tevékenység végzése, ezáltal szexuális célú kizsákmány

Vargha Tamás sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a már megkezdett illetményemelést folytatva januártól ismét 5 százalékkal emelkedtek a honvédségi juttatások, amelyeket a napokban kap kézhez az állomány.

Az államtitkár felidézte, hogy az illetményfejlesztés már 2015-ben megkezdődött, 2019 januárjáig átlagosan 50 százalékkal növelik a katonák illetményét. Ezen felül a legénységi állomány tavaly külön emelésben is részesült.

Vargha Tamás kitért arra is, hogy a honvédelmi egészségkárosodási ellátás rendszere is megújult, és a Honvéd Egészségpénztárnál anyagi veszteséget szenvedett honvédségi dolgozók februártól nyújthatják be kárpótlási igényüket.

Forrás: Világgazdaság