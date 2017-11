Érdekes, és egyben talán ritkának mondható vita zajlott le a legutóbbi városi közgyűlésen. Történt ugyanis, hogy a Biokom nagyobb mértékű pénzügyi támogatást kért a várostól, miközben az önkormányzati kassza üres, mégis mindenki méltatta a cég működését.



A Biokom a csütörtöki közgyűlésen igényt nyújtott be arra, hogy a közösségi közlekedés és a városüzemeltetési feladatok ellátására az év elején elfogadotthoz képest további 1,164 milliárd forint támogatásra lenne szükség. Erre azért került sor, mert év elején nem vállalta az önkormányzat a teljes évi kiadások fedezését, bizonytalan volt ugyanis abban, hogy lesz-e fedezete. Mint ahogy nincs is. A szolgáltatásokat viszont egész évre rendelte a város. Így most rendezni kellene a számlát, de nincs rá pénz. Csak azt tudta most vállalni a kormányzó koalíció, hogy értékesít három ingatlant az igényelt összegnek megfelelő áron, ám ez eléggé valószínűtlen, ismerve az épületeket és a szükséges eljárás időkorlátait. Úgy tűnik tehát, erősen kétséges, hogy a Biokom ilyen körülmények között talpon tud-e maradni. Ezzel együtt azt mindenki elismerte, hogy ez nem a társaság hibája, hanem rossz városi és állami döntések vezettek ide.

A közgyűlésen egyébként a képviselők, frakciók – pártállástól függetlenül – érzékeltették, a Biokom mellett állnak, hiszen tudják, 2011 óta folyamatosan újabb és újabb feladatokat sóznak a társaság nyakába, megfelelő finanszírozás nélkül. Miközben az állam magához vonta az eddig nyereséges és sok év alatt, komoly stratégia alapján megvalósított hulladékgazdálkodási tevékenység számlázását, a szakmai céget, a Biokomot „visszatolta” alvállalkozónak, a regionális hulladékfeldolgozási tevékenységet pedig átadta egy tisztán állami cégnek, nyereségestül.

A Biokom közben megkapta a városüzemeltetést, a közterület-gazdálkodást, a parkolási hasznosítást, majd két és fél éve pedig a város szintén rátolta a közösségi közlekedést is. Nem szükséges nagy jóstehetség ahhoz, hogy megállapítsuk, előbb-utóbb „sírás lesz a vége” a fedezethiányos feladat-átruházásoknak. A tevékenységek száma különösen nagy tehertétel, ha a fő finanszírozó is fizetésképtelenné válik.

Szóval volt egy jól működő szakmai cég, amely nyereséget termelt, majd egyre több, sok esetben nem közelálló közfeladattal bízták meg, a tömegközlekedéstől egészen a temetkezési szolgáltatásig, ezért most megrogyott. Kicsit olyanná vált a Biokom, mint a fociban a szűrő középpályás, aki védekezik, de aztán az edző utasítására ütköznie is kell a középpályán, majd a szezon közepén az edző azzal bízza meg, hogy irányítson, végül előírja neki, hogy gólt is lőjön. Nos, ez mára kiderült: nem megy, és az is, hogy az edző még taktikát sem adott, lévén a gazdasági bizottság nemrégiben vizsgálta csak a cég 2017-es (sic!) üzleti tervét. Ami tény, a csapat elérte a képességei határát, a csoda középpályás is elment a falig, de pénz és stratégia nélkül nem lehet eredményt elérni. A nézőtéren pedig egyre inkább a felelőst kezdik keresni, de nem a játékosok között.

PNL