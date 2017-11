Arany János születésének 200. évfordulójára a Petőfi Irodalmi Múzeum létrehozta a költő életműve előtt tisztelgő Önarckép álarcokban című kiállításának utazó változatát.



A Janus Pannonius Múzeum koordinálásában az iskolai oktatást kiegészítő, átalakított „Arany 200 busz” november 28-ától december 3-áig Pécsett több helyen is látogatható lesz.

A kiállítás egyedi látványvilágával versek, képek, különféle dokumentumok és relikviamásolatok segítségével mutatja be Arany János (1817-1882) életművét, kapcsolatait, költészetének máig ható jelentőségét. A buszba beépített manuális játékok, digitális eszközök nem csupán szórakoztató élményt nyújtanak, de mélyebb tudást is közvetítenek. A kiállításhoz lehet tárlatvezetést, illetve foglalkozást igényelni, is, hiszen a buszt minden helyszínen múzeumpedagógus kollégák kísérik.

A kiállítás ingyenesen megtekinthető, a fogadó intézmények csupán a parkolóhelyet és a villanyáram csatlakozási lehetőségét biztosítják.

Az „Arany 200 busz” november 28-ától – a Janus Pannonius Múzeum koordinálásában – 8.00 és 16.00 óra között látogatható az Árpád Fejedelem Gimnáziumnál, majd november 29-én a Pécsi Kulturális Központ (Veress Endre u. 6.) előtt.

A busz november 30-ától december 1-jéig a Káptalan (Múzeum) utcában fogadja a látogatókat 8.00 és 17.00 óra között, majd december 2-án Abaliget felé veszi az irányt, hogy a környéki települések iskolásai se maradjanak ki a különleges ismeretterjesztésből. A „járat” utolsó baranyai állomása a Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár) épülete előtt lesz, ahol december 3-án vasárnap a nebulók 10.00-16.00 óráig feledkezhetnek bele egyik legnagyobb költőnk, műfordítónk, Arany János teremtette csodálatos irodalmi világba.

Fontos tudni, hogy előzetesen már számos iskolai csoport jelezte már a részvételét, így az egyéni látogatók számára hétköznap inkább 14.00 óra után érdemes megtekinteni az utazó tárlatot.