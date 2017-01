Hétfőn többnyire borult, szürke időben lesz részünk, helyenként továbbra is tartós ködfoltokra kell számítani. Naposabb tájak csupán délkeleten, illetve a nyugati határszélen lehetnek. - Pécsi Napilap -

Ma délelőtt a hajnali ködfoltok lassan ritkulni kezdenek, helyenként azonban továbbra is ködös maradhat az idő. Sokfelé erősen felhős, borult lesz az ég, de néhol napos körzetek is előfordulhatnak. Számottevő csapadék nem várható, de hószállingózás, ónos szitálás kialakulhat. Délután folytatódik a felhős, helyenként tartósan párás idő. Hosszabb napos időszakokra elsősorban délkeleten lehet számítani, itt átmenetileg elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. Csapadék általában nem alakul ki, csupán a borongós tájakon lehet hószállingózás. Gyenge, mérsékelt lesz a változó irányú szél, a legmagasabb hőmérséklet 0, -6 fok között várható, de a tartósan ködös tájakon ennél hidegebb is lehet!