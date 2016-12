Bienerth Gusztáv, Hornyák Viktor és Tóth István is indul a Magyar Úszószövetség elnöki posztjáért. A január 8-i közgyűlésre ugyan Gyárfás Tamás kapta a legtöbb jelölést, de ő nem vállalta.

Nyomornegyedben született olimpiai bajnokot, történelmi küldetést teljesítő foci- és rögbicsapatot is láttunk a riói olimpián. Tapsolhattunk visszatérő, érzelmes és mókázós legendának is, na meg láttuk az év férfifelsőtestét is. A legszebb olimpiai pillanatok első részében a külföldi sportolók hőstetteit gyűjtöttük egybe.