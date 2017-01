A hivatalos, 2016-os évre vonatkozó, Datahouse által publikált adatok alapján a prémium személyautó kategóriában a Mercedes-Benz Hungária Kft. értékesítette a legtöbb személygépjárművet Magyarországon. - Pécsi Napilap -

A márka összesen 2572 darab személyautót adott el a tavalyi évben, mely közel 40 százalékos növekedést jelent.

Különösen kiemelkedő a 2016-os eredmény annak fényében, hogy ezen értékesítési adatok nem tartalmazzák a kishaszongépjármű eladásokat, kizárólag a személyautó szegmensre korlátozódnak. A személyautó kategória mellett a márka kishaszonjárművei is kiválóan teljesítettek: a hivatalos statisztika szerint tavaly a Mercedes-Benz Hungária Kft. 598 darabot értékesített ezekből a modellekből.

A 2016-os év rendkívüli sikere többek között a termékoffenzívának köszönhető, hiszen a Mercedes-Benz olyan prémium újdonságokat vezetett be a piacra, mint az új E-osztály különböző változatai, a kizárólag Magyarországon gyártott CLA és a CLA Shooting Brake ráncfelvarrott verziója, az S-osztály Cabrio és a C-osztály Cabrio és Coupe, az SL és SLC, valamint a GLC Coupe modellek. Soha nem volt még ilyen széles a hibrid és plug-in hibrid modellek választéka, és tavaly vált elérhetővé a magyar vásárlók számára az állami támogatással megvásárolható, teljesen elektromos hajtású Mercedes-Benz B-osztály Electric Drive is.

„Idén 11 rekordhónapot zártunk személyautó területen, mely siker elsősorban a termékoffenzívának köszönhető. Ám nem mehetünk el szó nélkül a minden részletében prémium ügyfélkiszolgálásunk mellett sem, mellyel ügyfeleink találkoznak márkakereskedéseinkben. Ennek eredményeként 2016-ban sorozatban harmadik alkalommal nyertük el a „Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban” díjat, mely bizonyítja, hogy jó úton járunk. Emellett egyre több ügyfelünk ismerte fel a termékeinkhez kapcsolt előnyöket, mint például a 4 éves költségmentes karbantartást, valamint az ingyenes vezetéstechnikai tréninget. Továbbá a folyamatos bővülés és a bemutatótermek megújulása is jelentős mértékben hozzájárult kiemelkedő eredményünkhöz, melynek egyik legfőbb mérföldköve egy új, miskolci márkakereskedésünk megnyitása volt. Idén is számos új Mercedes-Benz modellel találkozhatnak majd az érdeklődők, valamint új szalon nyitása is a tervek között szerepel.” – mondta el Hesz Tamás, a Mercedes-Benz Hungária Kft. kereskedelmi és marketing igazgatója.

A Mercedes-Benz - hasonlóan a 2016-os sikerekhez - szeretné tovább erősíteni pozícióját a prémium szegmensben 2017-ben is, olyan modellekkel bővítve portfólióját, mint az új E-osztály kupé és kabrió változata, egy új pick-up, valamint az AMG GT R Coupé és AMG GT Roadster. Ráncfelvarráson esik át az S-osztály és annak Maybach kivitele, valamint a GLA.