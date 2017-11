A Patrónus NKft.-t – az Összefogás Pécsért Egyesület kezdeményezésére – az önkormányzat azzal a céllal hozta létre, hogy egészséges, helyi termékek kerüljenek be a helyi fogyasztási láncba, és ne külföldi, sokszor egészségtelen élelmiszert fogyasszunk – tájékoztatta lapunkat Kővári János.

Az ÖPE elnöke szerint ráadásul ezzel hozzá lehet járulni több száz, termelésből élő pécsi, Pécs környéki ember megélhetéséhez is. – Most továbbfejlesztjük ezt a lehetőséget, és a Patrónus helyét egy szociális szövetkezet veszi át, amely termelőkből áll, és hozzájuk csatlakozik az önkormányzat a maga lehetőségeivel. Így a Búza téri piac mellett ezután a megújuló uránvárosi és a már felújított kertvárosi piacon, valamint az új Vásárcsarnokban is találkozhatnak majd pécsiek a helyi termékekkel.

Kővári szerint ezek mellett a helyi közintézmények és vendéglátók közül is egyre többen rendelik meg és használják fel a helyi termékeket. Számításaik szerint két éven belül közel ezer családnak lesz így biztos megélhetése, és a pécsiek a városban mindenütt egészséges élelmiszereket fogyaszthatnak.