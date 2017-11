Végig szoros, élvezetes meccsen négy perccel a lefújás előtt hiába volt még jelentős hátrányban csapatunk, Raksányiék nem adták fel és bravúros fordítással öt pontos diadalt arattak az Európa Kupa ötödik fordulójában.



Nagyon készült mindkét gárda az Európa-bajnoki selejtezők utáni első tétmérkőzésére, mert legutóbbi fellépésükön november elején bajnokin mindketten nagy különbségű vereséget szenvedtek, így aztán nem volt mindegy, merre halad tovább a szekerük. A miskolci játékosokat a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokba szép számú, lelkes, hangos szurkolótábor is elkísérte.

Csapatunk kezdett jobban, de 7-3 után nem tartott sokáig a viszonylag biztos vezetésünk, mivel a negyed derekán 11-10-et mutatott az eredményjelző. Irányítónk, Sanja Mandic hárompontosával akadályozta meg a vendégek előnybe kerülését, akik sokszor csak szabálytalanság árán tudták megállítani Imovbioh-ékat. A negyed végén jól szállt be a padról Szücs Réka, az ő hármasa jelentette az utolsó pécsi pontokat az első játékrészben, amelyet 21-18-ra hozott a koncentráltan játszó házigazda.

A második periódusban a piros-fehéreknél Nagy Dóra mutatott be szép dolgokat, beestek a miskolci triplák, Peckova pedig ki is egyenlített (15. perc 26-26). A remekül játszó Raksányi Krisztina billentette át csapatát, triplája, majd duplája nyomán a mi tartottunk előrébb. Az első félidőben tízből tíz büntetőt értékesítettek a mieink, és ez a kiváló produkció is kellett ahhoz, hogy két ponttal, 37-35-re nyerjük az első húsz percet.

Lehetett érezni, hogy kulcsfontosságú lesz a végső győztes kiléte szempontjából, hogy miképp alakul a harmadik periódus. Nagyon odafigyelt erre Gabriel Carrasco csapata, Sanja Mandic találataival 43-37-es előnyt harcolt ki magának. Továbbra is ültek a miskolci hármasok (a meccsen 11 triplát értek el a piros-fehérek), de a jó napot kifogó Roberson sem akart lemaradni ebben a műfajban. Élvezetes, jó meccset láthattak a kilátogatók, ahol a döntés az utolsó negyedre maradt, miután egy pontra olvadt az előnyünk (57-56).

A záró szakasz nem indult jól. A 34. percben már az utolsó idejét is ki kellett kérnie Gabriel Carrasconak, akinek a munkáját ezúttal nem a családi okok miatt rövid időre hazautazó Georgi Bujukliev, hanem Éles Péter csapatmenedzser segítette a kispadon. Hat perccel a lefújás előtt úgy tűnt, a második félidőben kimaradt összesen 11 büntetőnk túl sok (lehet, hogy túl korán dicsértük a pécsi büntetőzést a nagyszünetben…), a hibákat könyörtelenül megbüntető Diósgyőr stabilan átvette a vezetést. A legnagyobb különbség 61-69-nél alakult ki oda, mi tagadás ekkor győztesnek látszottak Stefan Svitek tanítványai. Raksányi lépett elő ismét, triplájával fújt riadót a védekezésüket is megváltoztató csapattársai felé, akik végre két-két jó büntetővel már egyetlen pontnyira lihegtek ellenfelük nyakán. Az ezúttal remeklő tengerentúli légiósok, Roberson és Imovbioh találtak be a vonalról, majd amikor amerikai kisemberünk bevágta harmadik trojkáját, 71-69-re már újra nálunk volt az előny. Ezt már ki sem engedtük a kezünkből, hiába volt Engelman és Nagy triplája, végül biztosan, 79-74-re győztünk.

PEAC-PÉCS – ALUINVENT DVTK 79-74 (21-18, 16-17, 20-21, 22-18)

Pécs, 400 néző. V.: Tsekov (BUL), Baloun (CZE), Dragos-Alin (ROM)

PEAC-PÉCS: Mandic 17/3, Roberson 17/9, Raksányi 15/6, Vucurovic 10, Imovbioh 17. Csere: Licskai -, Szücs R. 3/3, Demeter -. Edző: Gabriel Carrasco, Georgi Bujukliev

DVTK: Szabó 2, Burkholder 12/6, Engelmann 21/6, Peckova 10/3, Melnika 3. Csere: Kiss -, Nagy 17/15, Zele 9/3. Edző: Stefan Svitek, Ambrus Erzsébet

Gabriel Carrasco: A sikert a játékosoknak ajánlom, akik egy nagyon súlyos vereségből jöttek, és mutattak ma tartást. Nehéz két sorozatban helytállni, úgyhogy ez nagyon fontos győzelem volt - az önbecsülésünk szempontjából is. A hozzáállásunk jelentette ma a különbséget.

Stefan Svitek: Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez. Szoros meccset játszottunk, a végén elmentünk 8 ponttal, amire a Pécs 14:0-val válaszolt. A gyors indításaikkal vertek meg minket, illetve a rengeteg büntetővel.

Forrás: peacpecs.hu