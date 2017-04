A csapat- és egyéni sportok kedvelői ugyanúgy találnak néznivalót maguknak a négynapos hétvége első napján, mint a motorsportok rajongói. A kézilabda férfi Magyar Kupa elődöntői mellett a női vízilabda LEN Kupa elődöntőit is láthatjuk, lesz francia és spanyol foci is. Az Athletic Bilbao - Las Palmas mérkőzést live score alkalmazásunkkal is lehet követni. Kerékpár és tenisz is lesz terítéken, Bielben és Bogotában is zajlik WTA-torna, az Origo live score alkalmazásán ezeket is figyelheti. Bahreinben pedig megkezdődik a Forma-1-es hétvége az első szabadedzéssel, valamint orosz és amerikai hokit is láthatunk - igaz utóbbi már átcsúszik holnap kora hajnalra.