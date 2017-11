Egyedülálló együttműködés keretében, a Pécsi Balett közreműködésével készült a Halott Pénz legújabb videóklipje. A koreográfiát Vincze Balázs, a Pécsi Balett művészeti vezetője készítette kifejezetten az új dalhoz.



Vincze Balázs (Pécsi Balett):

Már régóta érett ez a történet, hogy mi együtt csináljunk valamit. Bár látszólag nagyon más műfajban dolgozunk, sok közös van bennünk. Amikor Dávid megkeresett az ötlettel, hamar igent mondtam. A pécsiség rögtön összekapcsolt minket és az is előnyös volt, hogy én szeretem ezt a zenei műfajt. Elég meredeken hangzik, hogy „balett a Halott Pénz új klipjéhez”, épp ezért vállaltam be. Imádom az egyedi projekteket, a Pécsi Balett is mindig az újításairól volt híres. Mivel teljesen szabad kezet kaptam, hamar megszületett a koreográfia, a szerelmes pár befejezetlen története, inspirált a zene és a szöveg. Vandit, a rendezőt lenyűgözte a társulat fegyelmezettsége, bennünket pedig inspirált az új közeg, szóval eléggé jó nap volt… A Halott Pénz és a Pécsi Balett városunknak két olyan exportcikke, mely hangsúlyosan nemcsak önmagáért, hanem Pécs sikeréért, megbecsültségéért dolgozik. Mindkettőnknek a közönség a legfontosabb, a műfajunkon belül ugyanolyan igényesek, profik és tudatosak vagyunk. Szerintem ezért is ment olyan könnyen az egész.

Marsalkó Dávid (Halott Pénz):

Amikor a dal íródott, pont akkor láttam a Pécsi Balett egy előadását, ami teljesen lenyűgözött. Ekkor jött az ötlet, mi lenne ha egy kicsit közelebb hoznánk a balettet a fiatalokhoz. Szerencsére Balázs nagyon nyitott volt az ötletre, mi több lelkesedett is, ami számomra is nagyon lelkesítő volt. Nagyon élveztem a közös munkát, a táncosok profizmusa és hozzáállása számomra példaértékű. Nagyon megtisztelő, hogy benne voltak egy közös Halott Pénz balettben.