A mecseki község méltán híres és látogatott, turisztikai gyöngyszemeink közé tartozik. Az országosan és nemzetközi szinten is ismert és elismert úti- és természetfilm rendező, Rockenbauer Pál emlékének tisztelgő Dél-dunántúli Kéktúra is áthalad a falun. Ezenkívül a Magyar Zarándokút önkormányzati társulás tagjaként szállásadó település is, mely által még több vállalkozó szellemű természetjáró ismerheti meg Ófalut és meseszép környezetét.

A keskeny völgyben megbúvó, 333 fős „zsáktelepülés” a török hódoltság ideje alatt szinte teljesen elnéptelenedett, ám a XVIII. században betelepült német telepesek újra életet leheltek az erdőktől övezett dombok közé…

A lakosság 94 %-a ma is német nemzetiségűnek vallja magát, akik a sváb nyelvjárást élő nyelvként használják a faluban.

Óvodás gyermekeink amellett, hogy szeretetben, gondoskodásban részesülnek, a helyi vezetésnek és alapítványnak köszönhetően lépést is tartanak a digitális világ kihívásaival, így került ide is a DIOO…

A gyerekek mondták:" De jó a DIOO! "

„Azt tapasztaltuk, hogy a gyermekeink szívesebben dolgoznak rajta, mint feladatlapokon.

A játékok játszva fejlesztenek és az eszköz türelemre tanít, a gyermek megtanulja kivárni a sorát, a társas kapcsolatokat is erősíti, a barátok gyakran egymásnak szurkolnak, örülnek egymás sikerének, megtapsolják egymást "nézd ezek a te csillagaid, mert jól csináltad".

Német nemzetiségi kétnyelvű óvodánkban nyelvi fejlesztésre is használhatjuk, amikor a feladat megoldása közben pl. a gyümölcsöket vagy a színeket németül nevezzük meg.”

A két- vagy többnyelvű oktatást az info-kommunkációt erősítő eszközök mellett ugyanolyan fontosnak tartjuk, mint a hagyományos nevelési módszertant, hisz e kettő ötvözése hozhat csak igazi eredményt, mert múlt nélkül nincs jelen és jelen nélkül nincs jövő.

Az Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda nemcsak a DIOO-val büszkélkedhet, hanem egy sikeres pályázatnak köszönhetően az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címmel is.

Civilizált világunkban, a mi kis közösségünkben is óvnunk, védenünk kell gyermekeinket, szüleinket, nagyszüleinket, akik rászorulnak a jó szóra, a simogatásra, az ölelésre, és ezáltal újra és újra fontosnak érezzék magukat.