Továbbra sem sikerült meghosszabbítania a Barcelonának legnagyobb klasszisa, Lionel Messi szerződését és egy friss interjú alapján úgy fest, egyre biztosabb, hogy nem a katalán klubban fejezi majd be pályafutását az argentin sztár.

Kapott egy igen szuper verdát a világbajnoki futamgyőztes túraautó versenyzőnk, Michelisz Norbert. Ennek a verseny változatával gurul a pályán, civilben azonban a kocsi "civil" verzióját használja. A meglehetősen drága szuperautót most megmutatta nekünk is, kipróbáltuk, alaposan megnéztük, nézze meg ön is, fenti videónkban, mivel jár egy autóversenyző, mikor nem versenyez.