Pénteken hajnalban többfelé ködfoltok képződnek, helyenként pedig napközben is párás maradhat az idő. Máshol a megemelkedő ködből rétegfelhőzet képződik, az ország nagy részén borongós napra van kilátás. - Pécsi Napilap -

Ma délelőtt a hajnali ködfoltok több helyen tartósan megmaradhatnak, jellemzően erősen felhős, borult lesz az ég. Felhőmentesebb körzetekre elsősorban a Dunántúlon lehet számítani, de néhol északon is előbukkanhat a nap. Jelentős csapadék nem lesz, de néhol hószállingózás, ónos szitálás kialakulhat. Délután átmenetileg csökken a párásság, ritkulnak a ködfoltok, északkeleten pedig fel is oszlanak. Naposabb időre továbbra is főleg a nyugati megyékben élők készülhetnek, máshol folytatódik a borongós idő. Csapadék általában nem alakul ki, csupán gyenge ónos szitálás, illetve hószállingózás fordulhat elő néhol. Gyenge marad a légmozgás, általában -4, -10 fok között alakulnak a maximumok, de a naposabb nyugati tájakon ennél melegebb is lehet.