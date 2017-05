Csütörtökön nyugaton jelentősen csökken a csapadékhajlam, több órára kisüt a nap. Keleten azonban továbbra is párás, fülledt idő lesz jellemző, és ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. - Pécsi Napilap -



Ma délelőtt a Dunántúlon a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakok is előfordulnak, máshol többnyire erősen felhős lesz az ég. Az ország keleti harmadán szórványosan kell esőre, záporra, helyi zivatarra számítani. Délután a Dunától keletre erősen felhős, fülledt időre kell készülni, nyugaton azonban hosszabb időre is kisüthet a nap. Az ország keleti harmadán többfelé lehet helyi zápor, zivatar, nyugaton csak elvétve alakul ki egy-egy futó zápor. Többnyire gyenge, mérsékelt marad a változó irányú szél, de zivatarokban erős, vagy akár egy-egy viharos széllökés is előfordulhat. A csúcshőmérséklet 18, 24 fok között alakul.