Közélet

Csak nagyon lassú az enyhülés

Hétfőn is folytatódik a rendkívül hideg napok sora, reggel most is lehetnek -20 foknál alacsonyabb hőmérsékletek. Elszórtan havazásra, hózáporra is készülni kell, a szeles részeken hófúvás is lehet! Az enyhülés a hétvégéig várat magára. - Pécsi Napilap -

Ma délelőtt a középső tájakon is egyre több felhő jelenik meg az égen, országszerte változóan felhős időre van kilátás. Elszórtan előfordulhat hózápor. Délután a változóan felhős időben hosszabb-rövidebb napos időszakok is lesznek. Helyenként hózápor is kialakulhat. Élénk, nyugaton és keleten erős lökések kísérik az északi szelet. A csúcshőmérséklet -2, -8 fok között alakul.