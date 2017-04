Tennessee állam egyik barátságos városából, Lynchburgből két dolog vált világhírűvé: a Jack Daniel’s whiskey és Mary Bobo vendégháza. - Pécsi Napilap -



Az előbbit nem kell bemutatni, utóbbi pedig máig az a közkedvelt találkahely, ahol Jack bácsi ükunokahúgának, Lynne Tolley-nak a párját ritkító citrus ciderpuncsát lehet megkóstolni. Lynne, amellett, hogy a lepárlóban is otthonosan mozog, konyhaművészete is világhíres. Most pedig mi is beleshetünk néhány családi receptbe.



Jack Daniel’s Citrus Cider

Itt a tavasz, a kerti partik, családi, baráti összejövetelek ideje. Ezek kiváló kísérője lehet Lynne népszerű ciderpuncsa. Nem kell hozzá más, csak:

• 3 rész Tennessee whiskey

• 2 rész alma cider

• 1 rész narancslé

• 1 rész citromlé

• 4 rész gyömbérsör

• narancs-, citromkarika és néhány szelet alma a díszítéshez

Az elkészítés pofonegyszerű: A whiskey-t, cider-t, narancslevet és citromlevet keverjük össze a gyömbérsörrel egy mély üvegtálban vagy kancsóban. Dobáljunk bele jégkockákat és ízlés szerint néhány gyümölcskarikával díszítsük.

Miss Margaret (Lynne édesanyjának) tanyasi sültcsirkéje

„Apa minden tavasszal hozott egy ketrecnyi kiscsibét, amiket aztán a hátsókertben szépen felneveltünk. Mire elérték a kifejlett méretüket, hozzávetőlegesen 1 kg-ot nyomtak. Ekkor anyám levágta őket, és a már feldarabolt csupasz csirkehúst fűszeres lisztbe forgatva forró olajon kisütötte” – írta könyvében Lynne, aki szerint a finom, ropogós bunda elkészítésének titka a sütésben rejlik, amiről részletesen az alábbi receptben olvashatunk.

Hozzávalók:



• 1 egész csirke

• só

• 2 nagy tojás

• ¼ bögre tej vagy író

• 2 bögre liszt (sózva, borsozva)

• 3 bögre olaj

A csirke feldarabolásával kezdjünk. Ügyeljünk arra, hogy miközben 2 combra, 2 szárnyra, és 2 mellre osztjuk szét a húst, a mell keresztcsontos része maradjon egészben – szerencsét hoz! Törölgessük szárazra a darabokat, és sózzuk be mindegyik oldalt. A tojásokat verjük fel és hígítsuk egy kis tejjel, ezzel előkészítve a panírozáshoz szükséges első lépést. Majd készítsük be a fűszerezett lisztet. Forgassuk meg a csirkedarabokat a tojásos és lisztes keverékekben, és 15 percre tegyük félre őket - hadd száradjanak ki jó alaposan. Az olajat fedő alatt forraljuk fel egy nagyobb öntöttvas serpenyőben. Amikor kb. 375°C-ra hevült, nagyon óvatosan helyezzük bele az előkészített csirkedarabokat. Fontos, hogy semmiképp ne zsúfoljuk össze őket! Süssük aranybarnára mindkét oldalt kb. 10-10 perc alatt. Majd mérsékelt lángon további 10-10 percig főzzük, szigorúan fedő alatt! Újabb 5 perces sütés következik fedő nélkül, amit magas lángon biztosítunk a csirke mindkét oldalának, hiszen ettől lesz a bunda igazán ropogós! Ezután egy késsel kissé megsértjük a csirke felületét, és amennyiben az így kifakadó húslé teljesen színtelen, elkészültünk.

Jack bácsi ükunokahúga, Lynne Tolley

Biztosan nem lövünk mellé, ha burgonyafánkkal kínáljuk, illetve villoghatunk Lynne BBQ szószával is, amelynek receptje:

• 2 ek. olaj

• ½ bögre apróra vágott hagyma

• 1 bögre ketchup

• 1 bögre almaecet

• ½ bögre Tennessee whiskey

• 1 bögre barna cukor

• 2 ek. Worcestershire szósz

• ízlés szerint: tabasco szósz, só, bors





Egy közepes serpenyőbe üvegesre pirítjuk a hagymát, beletesszük a ketchupot, almaecetet, whiskey-t, barna cukrot és a Worcestershire szószt, majd kevergetés közben sóval, borssal, tabascoval ízesítjük. Forrás után vegyük le a tűzről, és kevergessük folyamatosan kb. 30 percig, hogy jól besűrűsödjön. Hagyjuk kihűlni, és egy zárható tégelyben tegyük hűtőbe.

Tennessee trüffel golyók

A következő recept azt bizonyítja, hogy milyen édesszájúak a lynchburgiek. Az elkészítésében semmi ördöngösség nincs, a titkot pedig, a whiskey-n kívül, a csokoládéban érdemes keresni, amelyből szintén kizárólag a legjobb minőségű ajánlott.

„Ahhoz, hogy a vacsora után végképp lenyűgözzem vendégeimet, mindig pörkölt pekándióval megszórt, kakaóporba forgatott, apró trüffel golyókat szolgálok fel nekik” – írta Lynne.

Hozzávalók 25-30 golyóhoz:

• ½ bögre habtejszín

• 22 dkg jó minőségű étcsokoládé

• 2 ek. Tennessee Honey

• cukrozatlan kakaópor

• díszítésnek pörkölt pekándió vagy mandula javasolt



Közepes lángon hevítsük fel a habtejszínt, majd adjuk hozzá az összetördelt csokoládét. Keverjük mindaddig, míg teljesen felolvadnak. Öntsük bele a whiskey-t, és folyamatos kevergetés mellett várjunk, míg teljesen besűrűsödik. Ha úgy érezzük kész, vegyük le a tűzről és várjuk meg míg kihűl. Amikor már nem túl forró a kezünknek – de könnyen alakítható – formázzunk belőle golyókat és forgassuk meg őket kakaóporban, majd pekándióban. Egy légmentesen zárható edényben tegyük be a hűtőbe, és csak tálalás előtt 30 perccel vegyük elő.