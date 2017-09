Egyetlen kérdést sem passzolt le a lapunknak adott exkluzív interjúban Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője, a múlt héten megalakított Fidesz-KDNP Frakciószövetség elnökségének vezetője. A politikus Pécsi Újságnak adott riportját változatlan szöveggel közöljük.



hirdetés



A politikus arra is válaszolt, ki irányítja a gyakorlatban Pécset, mekkora az önkormányzat hiánya, s milyen intézkedéseket terveznek a kiadások csökkentése érdekében.

- Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ki vezeti Pécset?

- Természetesen a polgármester, Páva Zsolt. Aki ismeri az önkormányzati törvényt, abban fel sem merülhet, hogy nem ő áll a város élén, hiszen ő Pécs megválasztott polgármestere. Az meg egyenesen marhaság, amit az ellenzék és a balliberális sajtó emleget, hogy puccs történt, vagy hogy gyámság alá helyeztük volna, ilyesmiről szó sincs. A testület nem az önkormányzat, hanem a Fidesz-KDNP frakció stratégiai irányítását végzi.

- Miért volt szükség a testület felállítására?

- Tagadhatatlan, hogy nincs könnyű helyzetben az önkormányzat. Természetes, hogy ilyenkor összezárunk. Pontosabban részünkről természetes. Emlékezhetünk arra, hogy az előző városvezetés idején, amikor baj volt, sokfelé szakadt a szocialisták frakciója, lecsokitolvajozták egymást, de volt, aki közülük még akkor is naponta kétszer tartotta a markát prémiumért.

- Milyen a személyes viszonya Páva Zsolttal?

- Tíz éve dolgozunk együtt, nem múlik el úgy hét, de sokszor egy nap se, hogy ne beszélnénk. Jóban voltunk, vagyunk, ez most sem változott.

- Csillagászati összegek is elhangzottak már, valójában mekkora a város hiánya? Mennyi az annyi?

- 7, 5 milliárd forint.

Csak önkormányzati támogatásból nem működhet a PMFC

Az önkormányzati kiadások közt igen jelentős tétel a PSN Zrt.-é, amely révén a PMFC-t is működtetik. Csizi Péter arra a kérdésünkre, hogy ebben lesz-e változás, a következőket felelte:

- Válasszuk külön a dolgokat. A PSN Zrt. létesítményeiben több mint ezer gyermek sportol naponta, ezt mindenképp fent kívánjuk tartani, sőt, küszöbön állnak fejlesztések is. A versenysport azonban más tészta. Azt gondolom, hogy önkormányzati támogatásból nem működhet a jövőben a PMFC, ami egyébként szintén a múlt örökségéhez tartozik. Támogatókat, tulajdonost kell találni, előbbiek kapcsán már van előrelépés, több szponzori megállapodást is kötött az egyesület. Amennyiben viszont nem sikerül tulajdonost találni, át kell gondolni, milyen célokért, s milyen feltételek mellett küzdhet a csapat.

- Mióta halmozódott fel, hogyan keletkezett?

- Azt kell mondanom, a múlt árnyai nagyon messzire nyúlnak. A mostani hiány gyökere 2009. januárjában keresendő, amikor a szocialisták eladták a buszokat. Hogy konkrét legyek, a szocialista városvezetéstől örökölt problémák egy része a mai napig megvan. Nagyon sok esetben nemhogy rossz volt az alap, maga az alap is hiányzott. A szocialistáknál nemcsak az volt a gond, hogy rosszul döntöttek, hanem sokszor nem is döntöttek. Gyakorlatilag az ő idejükben nem volt gazdaságfejlesztés. Regnálásuk alatt egy külföldi befektető érkezett, azóta ennek a tízszerese. Az elmúlt nyolc évet arra fordítottuk, hogy eltakarítsuk a szocialisták szennyesét. Ilyen volt például a közösségi közlekedés. Katasztrofális helyzetben vettük át, összeomlás szélén állt az egész, a járatok havonta ezer számra maradtak ki, s még ki is lopták a járműparkot egy külső cégbe. Hatmilliárdos hitelt vettünk fel a buszok cseréjéhez, a törlesztéséből fakad a hiány döntő hányada.

- Átnézték már, hol lehet lefaragni a kiadásokból?

- Részben igen. A célunk nem kevesebb, mint tartós, hosszú távú, biztonságos fejlődési pályára állítsuk Pécset. Már a csütörtöki közgyűlésre elkészül egy 27 pontból álló javaslat, amelynek a lényege, hogy a politika saját magán kezdi a spórolást, nem hárítja át a pécsiekre. Pont úgy, ahogy Páva Zsolt korábban megszüntette a politikusi kiváltságokat.

- Igaz, hogy különadót vetnek ki a Pécsett működő multikra?

- Igen.

- Mekkora lesz a mértéke?

- Ez is csomag része, de a pontos mértéke a csütörtöki közgyűlésen dől el. Már csak azért is, mert a városvezetés nyitott minden épkézláb javaslatra, bármelyik frakcióból is érkezzenek.

- Nem tartanak attól, hogy hátat fordítanak Pécsnek az érintett vállalkozások?

- Nem. Akik itt vannak, jól érzik magukat, folyamatosan fejlődnek, bővülnek, egyre több embert foglalkoztatnak, és azt is látjuk, hogy a város népszerű az új befektetők körében is.

- A lakosság is számíthat újabb helyi adókra vagy a jelenlegiek emelésére?

- Nem, erről szó sincs.

- Számítanak a kormány segítségére is?

- Feltétlenül. Orbán Viktor erre ígéretet is tett , azonban nekünk kell előállni konkrét javaslatokkal.

Máté Balázs/Pécsi Újság