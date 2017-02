Idén V. alkalommal nyitotta meg kapuit a Csokoládé Karnevál a gyermekek és szüleik valamint az érdeklődök számára. A grillázs kolbásztól kezdve a csokis sörig kínáló Karneválnak az E78 épülete szolgált helyszínül. A házigazda és séf a Konyha Főnökből is ismert Lokodi Ákos volt. - Pécsi Napilap -

Fogtam magamat és a borús idő ellenére kisétáltam a Zsolnay Negyedbe egyenesen az E78 épületében megrendezésre kerülő V. Pécsi Csokoládé Karneválra, ahol idén, a csokoládé különlegessék mellett, egy meglepetés vendég vezényelte végig a Karnevált és az általa kifejlesztett különleges ínyencségekkel várta az édesszájúakat.

Lokodi Ákos kreatív séf, akit az RTL Klub Konyha Főnök című műsorából is ismerhetünk, képviselő fánkot töltött meg, a Brownies alapjául is szolgáló céklával, pontosabban céklából készült csokis töltelékkel, amelyben némi chili is fellelhető. Egy ruganyósabb masszáról van itt szó, amelyet némileg lehűtve kell tálalni a képviselőfánkba töltve a séf elmondása szerint.

Belépve az épületbe emberek tömege várt, és a standok katonás fegyelemmel sorakoztak fell, mindenféle csokoládéval és azokból készült különlegességekkel. Csoki szökőkúttól kezdve kimondottan gyerekeknek szánt csoki gyurmáig minden megtalálható volt, amit szem és száj megkívánhat. Bonbon, kézműves csokoládés sörök a Café Griffből, nyalókák, csoki fondű és klasszikus tábla csokik.

A vásár mellett külön gyerekeknek szánt programokkal és egyéb különleges előadássokal várja az érdeklődöket az V. Pécsi Csokoládé Karnevál, reggel 10 órától este 8 óráig, a mai és a holnapi nap folyamán is.

