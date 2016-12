Egy Dániában tanuló és már dolgozó olvasónk, választásának indokait és az ottani körülményeket mutatja be cikkében. - Pécsi Napilap -

Dániai tovább tanulás

Két éve döntöttem el, hogy a gimnáziumi tanulmányaim után, biztosan külföldön szeretném folytatni az életem, leginkább a tanulás miatt. Januárban elmentem az Educatio kiállításra, mindegyik standhoz oda mentem, kiváncsi voltam melyik ország egyetemei a legszínvonalasabbak. Mindenféleképpen angolul szerettem volna tanulni , de pontosan tudtam, hogy nem szeretnék felvenni diákhitelt. Tavaly ősszel végleg eldöntöttem, hogy Marketing Managementet szeretnék tanulni Dániában, Horsensben. Az egyik ismerősöm tanult ezen az egyetemen és nagyon sok pozitív dolgot mesélt az országról és az oktatási rendszerről. Hiszen azon felül, hogy ingyenesen tanulhatsz számos pozitívuma van még.

Rengeteg szak közül lehet választani, mind alapképzésen, mind mesterképzésen egyaránt, nagyon magas az egyetemeken a színvonal és a mindennapos vizsgák helyett inkább, gyakorlati feladataink vannak. Egyedül a VIA University College-en találtam olyan szakot, ami engem érdekel. Itt teljesen máshogy épül fel a rendszer, az otthonihoz képest. Az én szakom két év AP degree-ből áll és utána másfél év a Bachelor program, ami egy 6 hónapos kötelező gyakorlatot is tartalmaz. Szerintem ez hatalmas lehetőség, mert így nem a diploma után kell keresni egy céget, ahol kipróbálhatod magad. Márciusban leadtam a jelentkezésem, ami teljesen máshogy zajlott, mint a magyar egyetemekre való jelentkezés. A számtalan dokumentum mellett motivációs levelet és önéletrajzot kellett írni és ezen kívül olyan nyelvvizsgát kellett tenni, amit külföldön is elfogadnak(IELTS,TOEFL,Cambridge). Majd májusban kaptam meg az e-mailt, hogy felvettek az egyetemre. Ezután elkezdtem intézni a költözést, hogy minnél olcsóbban találjak repülőjegyet és szállást. Magyarországról szinte lehetetlen volt kiadó lakásokat találni, így maradtam az iskola “kollégiumánál”, ami egy két emberre tökéletes méretű lakás, külön-külön szobával, közös nappalival, felszerelt konyhával és fürdőszobával.

Augusztus elején költöztem ki, hogy mindent elintézzek és ismerjek már, mire elkezdődik az egyetem a hónap végén. Horsens nagyon kis város Budapesthez képest, a társasházak általában két emeletesek, a családi házak pedig sokkal kisebbek,mint Magyarországon egy közepes méretű családi ház. Az egyetemtől negyed órányi bicikli útra van a város, ami most a karácsonyi időszakban tele van árusokkal és a város háza előtt felépítettek egy kis jégkorcsolya pályát is. Dániában egy sárga kártya nevezetű engedély kell ahhoz,hogy munkát tudj vállalni és ennek a lefolyási ideje körübelül 2 hónap. Miután megérkezett a kártyám elkezdtem munkát keresni, amit az egyetem mellett lehet csinálni. Az egyetemen találtam egy hirdetést, hogy olaszul beszélő diákot keresnek egy dán céghez részmunkaidőre. Rögtön jelentkeztem, örültem , hogy végre találtam olyan munkát,ami teljes mértékben kapcsolódik, ahhoz amit tanulok. Október elejétől dolgozok a Trendhimnél, kiderült, hogy van a cégnek magyar weboldala is, így, mind a magyar részen, mind az olasz részen tudok dolgozni. Itt tapasztaltam meg igazán, hogy mennyire fontos, hogy minél több nyelvet beszéljünk, mennyi előnye van annak az embernek, aki az angolon, németen kívül beszél más idegen nyelvet is. A diákok nyolcvan százaléka elmegy a dán tanfolyamra, ahol az Európai Unió tagjai 180 órát tanulhatnak ingyen. A nyelviskolában leginkább beszédkészség fejlesztő gyakorlatokat csinálunk, sokszor párban vagy csoportban kell dolgozni. Az elején mindenkinek nagyon szokatlan volt a nyelv, de a tanár nagyon hamar megszerettette velünk. A magyarországi árakhoz képest, nem olcsó az élet Dániában , de van egy olyan lehetőség, hogyha az Európai Unióbólból jöttél , diák vagy (nem Erasmus programon) és dolgozol heti 10-12 órát , akkor kaphatsz az államtól egy “SU” nevezetű támogatást. Ezzel a lehetőséggel nagyon sok diák él, hiszen nagyon nagy pénzbeli segítség. A tanárok teljes mértékben partnerként kezelik a diákokat , bármiben segítenek és motiválnak minket. Az órákon négy fős tanulócsoportokban dolgozunk, amit a tanárok úgy állítottak össze, hogy lehetőleg két azonos nemzetiségű diák ne legyen egy csoportban. Ezzel a módszerrel, sokkal jobban megismerjük egymás képességeit, szokásait, kultúráját. Egy percig sem bántam meg, hogy Dániát választottam, mindenkinek ajánlom aki egy sokszínű és barátságos környezetben szeretne élni.