Dárdai Pál Herthája 3–1-es vereséget szenvedett a Bayer Leverkusen vendégeként a német bajnokság 17. fordulójában. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a magyar szakember pozitívan értékelt, ugyanakkor elismerte: a gyógyszergyáriak teljesen megérdemelt győzelmet arattak. (Pécsi Napilap)

„Nem könnyű itt játszani, ezt ma a saját bőrünkön is megtapasztalhattuk. Ellenfelünk teljesen megérdemelten nyert. Ennek ellenére nem vagyok csalódott. Kétgólos hátrányban sem omlottunk össze egy top csapattal szemben. Mindent megtettünk a gólszerzésért. A mérkőzésen láthattuk, hol tartunk és min kell dolgoznunk. Most egy hetünk van arra, hogy felkészüljünk a Freiburg ellen. Ha a fiúk a folytatásban is úgy játszanak, ahogy mai a mérkőzés egyes fázisaiban, akkor nem lesz problémánk” – nyilatkozta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Dárdai Pál.

Forrás: nso.hu