Vladimír Darida szerint Dárdai Pál jelentős szerepet játszott a csapat nagyszerű őszi teljesítményében, és minden adva van, hogy a tavasszal folytassák jó sorozatukat – sőt! (Pécsi Napilap)

– Hogyan jellemezné Dárdai Pált: szigorú edző, vagy jó barát?

– Hú, nehéz erre hirtelen válaszolni – mondta Vladimír Darida, a berliniek 26 esztendős cseh válogatott középpályása. – Pál szigorú edző, nagyon sokat követel. De azért teszi, hogy a lehető legtöbbet kihozza belőlünk. Időnként nyers és kritizál, máskor meg kedvesen dicsér, ez az adott helyzettől függ. Egyvalamit azonban muszáj tisztázni: mindig mindent a csapat érdekében tesz. Ugyanakkor jó barátnak is mondhatom, mert odajön az emberhez az öltözőben, és megkérdezi, hogy vagy, van-e valami gond. Vagyis lehet rá számítani.

– Mekkora szerepet játszik a magyar szakvezető a Hertha őszi remeklésében?

– Kétségkívül nagyot. Dárdai nélkül nem tartanánk ott, ahol. Kiváló érzékkel nyúl a csapathoz, mi, játékosok pedig megbízunk benne, felnézünk rá. Berlini pályafutása során letette már a névjegyét. Nem kell bizonygatnia, milyen jó labdarúgó volt. Meg aztán minden adva van ahhoz, hogy kiváló edző is váljék belőle. Töretlen munkakedvének és az eredményeinek köszönheti, hogy nagy tiszteletnek örvend, és elismerik a munkáját.

– Mallorcán is kíméletlenül meghajtja az együttest, ugye?

– Bizony, nehéz napok vannak mögöttünk. Jobbára napi két edzéssel készültünk, jól elfáradt a társaság. De tudom, hogy a bajnoki folytatásra újból mindenki duzzad majd az erőtől, sőt jobbak, frissebbek leszünk, mint az őszi hajrában voltunk. A szakmai stáb jól osztotta be a munkát, a terhelés mellett elegendő idő jutott a regenerálódásra, illetve az erőgyűjtésre is. A játékon persze még van mit csiszolni, ám azzal sem lesz baj.

– Dárdai Pál kritikusan elismerte, az előző szezon végén talán túlságosan is védekező felfogású volt a Hertha, ezért most nyitottabb, kezdeményezőbb játékot vár el. Ezt lefordíthatjuk úgy is, hogy az előrelépésért kockáztatnak?

– Ha úgy vesszük, csakugyan kockázatos lehet a nyíltabb futball, az előrelépéshez azonban vállalni kell ezt a rizikót. Képesnek tartom a keretünket arra, hogy bátrabb támadójátékkal rukkoljon ki, s így meglepje az ellenfeleit. Tizenhat bajnokin harminc pontot szereztünk, minden esélyünk megvan rá, hogy a hátralévő tizennyolc bajnokin ezt megduplázzuk. Nagyra tartom Pálban, hogy minden esetben a futballt helyezi az előtérbe. Szereti a játékot felépíteni. Nem azt mondja, hogy rúgjátok előre a labdát, aztán majd csak lesz valami. Sokat dolgozunk rajta, hogy az a valami tudatos és jól megkomponált legyen.

– Erre alapozva mondták ki nemrégiben nyíltan, hogy cél a hatodik hely megszerzése és az európai kupaporond?

– Tartottunk egy csapatgyűlést, mindenki elmondhatta, mit vár el magától és a csapattól. Az ott elhangzottak alapján kristályosodott ki a szezonbeli célunk. Az előző idényben nem fogalmaztunk meg elvárásokat, mégis ott volt a fejekben, milyen jó lenne minél előrébb végezni. Végül lemaradtunk a hatodik helyről, amit csalódásként éltünk meg, noha az azt megelőző szezonhoz képest nagyot léptünk előre. Ezúttal nem egy ki nem mondott reménybe kapaszkodunk, hanem világosan és egyértelműen megfogalmazott célkitűzésbe.

– És ez önbizalmat kölcsönöz a társaságnak?

– Azt hiszem, a legutóbbi évadban béklyót kötött a lábakra, hogy féltünk, mi lesz, ha mégsem sikerül olyan jól szerepelnünk. Sokan már a Bajnokok Ligájában láttak bennünket, ettől pedig görcsösek lettünk. Akadozni kezdett az addig hatékonyan és jól működő játékunk. Tanultunk belőle, ez esetben más a csapat hozzáállása. Ehhez persze az is hozzájárul, hogy Dárdai Pál azt sulykolja belénk: képesek vagyunk rá! Edzőként is úgy ösztönöz, mint egy jó barát.

Forrás: nso.hu