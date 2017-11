Videó a díjátadóról!



A Magyar Művészeti Akadémia a magyar organikus építészet értékeinek gyarapítása, városképformáló munkássága, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként Dévényi Sándort a Nemzet Művésze díjjal tüntette ki – tudósított az Inforádió.

A város nem csak épületek összessége, a köztük húzódó tér ugyanúgy alkotóeleme – mondta az InfoRádiónak a kitüntetett építész. Annak a térnek ugyanolyan minőségűnek kell lennie, mint a lakásunk vagy munkahelyünk belső tereinek.

Dévényi Sándor már az egyetem elvégzése után, a hetvenes években tudta, hogy városépítészettel szeretne foglalkozni. Számos köztéri munkája volt, így Budapesten is dolgozott a Gellért Téren, a Fővám téren és a Nagymező utcában is.

„Pécs egy gyönyörű város” – vallja. A település kétezer éves múltjának épített öröksége a mai napig jelen van a városképben. Fontos, hogy egy új építészeti beavatkozás ennek a hagyatéknak a tudatában, annak folytatásával történjen – tette hozzá az építész. Pécsett is sok köztér helyreállítása vagy újrafogalmazása viseli a keze nyomát.

– Talán furcsán hangzik, hogy az építészetben is van humor, pedig létezik, bár elég sajátságosan jelenik meg – hangsúlyozta. Bizonyos elemek kiemelésével, egymás mellé tételével, egyéb apró ötletekkel lehet ezt beépíteni egy várostérbe. Szerinte a fehér helyett sokkal inkább a földszíneket, a fű zöldjét az ég kékjét, terrakottát, okkersárgát érdemes épületeken használni, hiszen ezek nem hívják fel a hibákra a figyelmet.

A város élő szövet, így műemléki város esetében az a feladat, hogy úgy őrizzék meg a múlt örökségét, hogy a mai élet számára megfelelő környezetet biztosítson.

A Nemzet Művésze díjjal kapcsolatban ambivalens érzései vannak, hiszen ez egy életkorhoz kötött díj – jelentette ki humorosan. Emellett boldogsággal tölti el az elismerés, hiszen úgy érzi mindazok, amiket építészként fontosnak tart, a nemzet számára is fontossá váltak.

Portréfilm Dévényi Sándorról.