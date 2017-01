És most először névvel és arccal vállalják a történeteiket, sőt egy rövid filmet is összehoztak. Azt állítják, napi szinten megalázták őket, undorral néztek rájuk a Zsolnay gyárban, lopással vádolták őket, hogy még a wc-re sem mehettek el csak úgy. - OK!Pécs

Brutális sztorik ezek, súlyos vádakkal megtámogatva.

A dolgozók a youtbe-ra is feltették a filmet!

Ha nincs ideje megnézni a pár perces filmet, akkor ezek a legsúlyosabb állítások, amit a dolgozók elmondanak:

1. Szakmailag és a mindennapokban is megalázták őket.

2. Ellehetetlenítették a szakszervezetet, megszűnt a tényleges érdekképviseletük a gyárban (csak papíron volt)

3. Volt, hogy 4 fokban kellett ülőmunkát végezniük, mert nem voltak hajlandóak megjavítani a fűtést a gyárban a tulajdonosok.

4. Nyugtatókkal tudták csak elviselni a megaláztatásokat, volt, aki gyomorgörccsel ment dolgozni.

5. A dolgozókat nagy felbontású kamerákkal figyelték, nem mehettek wc-re csak engedéllyel és akkor sem oda, ahová akartak.

6. Napi szinten vádolták őket lopással, de soha senkit nem kaptak el (mert hogy nem is loptak).

7. A dolgozók állítják: “nem kétlábon ment ki a porcelán a gyárból”, hanem szervezetten, nagy tételben lopták a porcelánokat az igazgató tudtával és hatékony közreműködésével.

8. Milliós, de akár több tízmilliós tételről van szó, amit kiloptak.

9. A selejtes darabokat eladták, a hibátlanokat ellopták.

10. Egyikük sem menne vissza, ameddig ez a gyárvezetés van.

A dolgozók azt mondják, eddig hallgattak, de ezután nem fognak.

– Önként és büszkén jöttünk el Najari gyárából, mert ez a Zsolnay, már nem az a Zsolnay, ami egykor volt. Mindennapos megaláztatásokban volt részünk, úgy beszéltek és bántak velünk, mint a kutyával, a munkánkat pedig lenézték. Mert azt szerintük a “ledinai óvodások” is képesek megcsinálni! Lopással vádoltak bennünket naponta, de nem mi voltunk azok, akik loptak. És lopnak most is – írják a film kísérő szövegében.

Szerintük “ez az ő igaz és hiteles történetük”.

Természetesen a Zsolnay Porcelánmanufaktúra reakciójára is kíváncsiak vagyunk, amint válaszolnak, frissítjük a cikket, vagy újat írunk.





Forrás: okpecs.hu