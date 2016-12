Tubes radar 10 év - Bodai atomhulladéktároló 1 év. Ezekkel az évfordulókkal jellemezhetnénk városunk, Pécs szempontjából azt a 2016-os évet, amely egyben a csernobili atomerőműkatasztrófa harmincadik, a fukushimainak pedig ötödik évfordulója volt.

2006 márciusában volt az a közmeghallgatás a Városházán, amelyben városunk polgárai véleményt nyilváníthattak a város fölé tervezett NATO-radar ügyében. Ezt követte Magyarország történelmének első olyan nagyvárosi népszavazása, amelyet környezetpolitikai ügyben írtak ki, és amely érvénytelensége ellenére egyértelmű üzenet volt, mit akarnak Pécs polgárai.

Egy éve pedig a Pécs közelében, Boda térségébe tervezett nagyaktivitású radioaktív hulladék-és kiégett atomerőművi fűtőelem-tároló ügyében került sor közmeghallgatásra. Mindkét esetben aláírásgyűjtésekkel, politikai akciókkal kellett kikényszeríteni a tájékoztatáshoz, átláthatósághoz, beleszóláshoz való jogunkat – olyan városvezetésekkel szemben, amelyek számos politikusa épp az ellenkező álláspontot képviselte a két ügyben.

A közmeghallgatáson azt fogadta el a közgyűlés, hogy az ügyben beleszólást kíván, ehhez képest városvezetőink és kormánypárti parlamenti képviselőink semmit nem tettek, ezért nekünk kell cselekedni.

Pécs városa ma súlyos gazdasági és szociális válságban van, aktív fiataljaink elhagyják a várost. A kilábalást lényegében egyhangúan minden helyi politikai erő a felsőoktatás, az egészségügyi szolgáltatások, a kultúra, idegenforgalom, és természetesen a magas hozzáadottértéket tartalmazó zöld ipar fejlesztésében látja. Mindezt súlyosan veszélyezteti egy olyar atomlerakó terve, amelyet a kormány egyértelműen városunk közvetlen közelében akar létesíteni, alternatívákat nem vizsgálnak.

Massimo Garriba, az EU atomenergetikai és atombiztonsági szakbizottsági igazgatója is elismerte egy napokban lezajlott budapesti konferencián, hogy számos tagállamnak még dolgoznia kell a saját atomhulladékos koncepcióján, és szó van a közös, megosztott elhelyezésről is . Bizonytalan az anyagi forrásokat biztosító Nukleáris Alap helyzete , de még az is bizonytalan, hogy mit és mennyit kellene elhelyezni.

A Fidesz-kormány legutóbbi Atomtörvény-módosításai lényegében megszüntették az átláthatóságot, a lakossági beleszólást, az ügyféli jogállás lehetőségét. Fennáll a veszélye annak, hogy beláthatatlanul hosszú távra szóló döntéseket hoznak meg az atomhulladék-tárolóról a fejünk felett – nélkülünk. Egyedül az LMP képviselői léptek fel eddig határozottan Pécs és Baranya megye érdekében az Országgyűlésben. Pécsett azonban több más politikai és civil erő is tisztában van az ügy fontosságával , velük együtt kívánjuk folytatni a jövőben is valamennyi felelősen gondolkodó pécsi polgár támogatásával!

dr. Kóbor József, LMP-szakszóvivő