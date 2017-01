Nem példa nélküli már a világban, hogy úgy lehessen jövedelemre szert tenni, hogy nem dolgozik az ember. A feltétel nélküli alapjövedelmet egyre több országban vezetik be, most a finnek próbálkoznak a rendszer elindításával. Pár éve nálunk is voltak tervek egy hasonló szisztéma kialakítására, ám ennek egyelőre nagyon komoly korlátai vannak az olyan fejlettségi szintű országokban, [...]