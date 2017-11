Rendhagyó munkáival alkot maradandót Gajcsi Blanka, pécsi ötvösművész. Portré sorozatunkban célunk bemutatni a 2017-es III. Pécsi Érték Kiállításon részt vett helyi vállalkozásokat, amelyek a kiállítás révén is nagyobb térhez juthattak hozzá.



A III. Pécsi Érték Kiállításon közel 30 helyi vállalkozó mutatkozott be a pécsieknek, amely nem csak a vállalkozóknak rendkívül fontos, hanem a pécsieknek is, akik ezáltal tudnak megismerni olyan helyi értékeket, amelyek a kézműves termékektől a környezetvédelemmel kapcsolatos szaktanácsadáson át egészen a szolgáltatások és főként termékek tömkelegét foglalják magába.

Most Gajcsi Blanka, pécsi ötvösművésszel beszélgettünk, aki elmesélte, hogyan került a szakmába és miben rejlik munkáinak különlegessége, egyedisége.

– Milyen indíttatásból kezdtél bele a szakmába? Gondolom, egy művészi szcénából érkező ember nem feltétlenül a profitorientáltság jegyében indít vállalkozást...

– Édesanyám vonaláról lettem művész palánta. Mindig is rajzoltam, alkottam így egyértelmű volt hogy a művészetibe megyek. De igazából egy nyílt nap után kezdett el érdekelni az ötvösség. Előtte grafikára gondoltam felvételizni, de végül ötvös lettem. Az ötvösség amúgy nem csak az ékszerkészítésről szól. Az öt év alatt minden technikát meg kellett tanuljunk edény felhúzástól, dobozolás, dombormű cizellálás, zománcozás, szerszámkészítésig. Végül az ékszerkészítésnél maradtam, bár volt egy kis elkalandozás, mert aztán szobrászként diplomáztam itt, a Pécsi Tudományegyetemen, aminek amúgy (mivel nagyon szeretek ezüstből is apró figurális dolgokat készíteni ) nagy hasznát veszem.

Munka közben

– Milyen termékeket készítesz elsősorban? Van valami, amit a munkáid révén képviselni próbálsz?

– Van egy általam készített kollekció, ezekkel járok különböző design vásárokra, de imádok abszolút egyedi, személyre szabott ékszereket is készíteni. Így például a jegygyűrűim is ritkán ismétlődnek. Általában a párokkal igyekszem abszolút a saját elképzeléseik alapján kitalálni a nekik tetszőt, és talán ezt emelném ki mint sajátosságot, hogy hozzám úgy is tudnak jönni a rendelők, vásárlók, hogy akár a saját általuk tervezett, de közösen kitalált, számukra abszolút egyedi ajándéktárgyat vagy ékszert kaphatnak tőlem. Sokszor készítek például gyerekrajzokból készült medált, vagy kedvenc volt mesefigurát, egymás ujjlenyomataival jegygyűrűt, tehát elég széles a paletta. Alapvetően ezüstből készítem a kollekcióm, de természetesen megrendelésre arannyal is sokat dolgozom.

Ujjlenyomatos jegygyűrű

A kockásfülű nyúl

– Mikor alapítottad a vállalkozásodat, mikor kezdtél el önálló ötvösként tevékenykedni?

– Négy éve indultam Pécs első, nemesfém öntőműhelyeként (azóta sincs másik – LD). Az önindító vállalkozástámogatói program pályázójaként vettem meg a berendezést, bár előtte is már három éve ékszerkészítéssel foglalkoztam.

Blanka munkája gyerekrazjból

Gyerekrajzokból készült munkák

PNL/lockkerdee