Alig pár napja hunyt el a világ egyik legismertebb magyar híressége, Gábor Zsazsa, aki nemcsak a filmes karrierje, de a magánélete miatt is rengetegszer szerepelt az újságok címoldalain. Most az is kiderült, hogy Zsazsa mekkora nyugdíjat kapott Amerikában, illetve mennyi pénzzel gazdagodik majd az özvegye.