A Pécsi Tudományegyetem is felkerült arra a nemzetközi listára, amely a világ környezettudatos felsőoktatási intézményeit rangsorolta.

A világ egyetemeinek „zöld” mérőszámokon alapuló rangsorát 2010 óta minden évben összeállítja a University of Indonesia a fenntartható környezeti fejlődés elősegítésére és támogatására. Mekkora zöld területek találhatók az egyetemek campusain, mennyire törekednek a klímaváltozás hatásainak csökkentésére, szelektíven gyűjtik-e a hulladékot, használnak-e víztakarékos berendezéseket, illetve vezettek-e be egyéb olyan intézkedéseket, amelyek környezettudatos hozzáállást tükröznek – ezek a fő szempontok a Green Metric Ranking of World Universities listán. A „Zöld Egyetem” gondolat tehát komplex rendszer, magában foglalja az épített környezetet, a környezet-tudatos üzemeltetést, az ehhez kapcsolódó attitűdök kialakítását, valamint az oktatási, kutatási háttér megteremtését. A felméréshez az első évben mindössze 35 ország 95 intézménye szolgáltatott adatokat, 2016-ban már 75 ország 516 felsőoktatási intézménye mérettette meg magát. A Pécsi Tudományegyetem a 355. a listán.

„Jelenleg az Egyetemen közel 200 kurzus foglalkozik környezeti kérdésekkel és fenntartható fejlődéssel, jelentős összegeket fordít az intézmény kutatásokra, és a témában készült publikációk száma is jól mérhető. A zöld gondolat tehát él, de van még teendő annak érdekében, hogy meghatározó jelentőséggel bírjon az Egyetem mindennapjaiban” – jegyezte meg a versennyel kapcsolatosan Dr. Czigány Szabolcs, a PTE Természettudományi Kar docense, a pályázat szakmai koordinátora.

Az elmúlt években, számos, a „zöld gondolat” jegyében született ötlet és program népszerűsítette a környezettudatos magatartást a PTE-n. Egyértelműen tapasztalható a hallgatók szemléletbeli változása, fogékonyabbak lettek a „zöld gondolat” iránt, amit bizonyít az is, hogy egy átlagos napon közel 800 hallgató érkezik kerékpárral az egyetemre. A karokon egyre nagyobb az ún. „zöld szigetek” szerepe, amelyek a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívják fel a figyelmet.

„A Modern Városok Program keretében megvalósuló egyetemfejlesztési program is szem előtt tartja a környezet- és energiatudatos megoldások alkalmazását. Amolyan „smart building” lesz például a Műszaki és Informatikai Kar tervezett, új épülete, a NOÉ (Nemzetközi Oktatási Épület). Köztudott, hogy különösen az egészségügy rendelkezik nagy energiaigénnyel, ezért az épületek gazdasági fenntarthatóságában kiemelt fontosságú a megújuló energiákra támaszkodó, és a működési költségeket csökkentő beruházások megvalósítása. Legutóbb az Egyetem három legnagyobb energiaigénnyel rendelkező épületegyüttesére kerültek napelemes rendszerek. Folyamatosan pályázunk, hogy további forrásokhoz jussunk, és bővítsük ezen rendszerek körét” – mondta el Jenei Zoltán kancellár.

A lista szerint a világ “legzöldebb” egyeteme az amerikai University of California Davis, amelyet a brit University of Nottingham és a holland Wageningen University & Research követ.

A 2016-os rangsor elérhető a http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/ honlapon.