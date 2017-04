Érdemes lesz egész nap az Origo livescore-alkalmazását követni, az európai topcsapatok közül ugyanis futballpályára lép - többek között - a Real Madrid, a Barcelona és a Bayern München is, míg a z Inter és a Milan egymással mérkőzik meg a Serie A-ban. Arról is azonnal értesülhet, hogy mire megy a kézi-BL-ben a Győr és a Fradi, de a futball-NB I összes meccséről is rögtön mindent megtudhat.

Bár a Barcelona a PSG ellen megcsinálta a lehetetlent, a szakértők most szinte egyöntetűen kizárják, hogy a Juventus elleni negyeddöntő visszavágóján Messiék képesek lennének ledolgozni a Torinóban összeszedett háromgólos hátrányukat. Kényelmes helyzetben van a visszavágó előtt az AS Monaco és a Real Madrid is, Leicesterben pedig minden megtörténhet. Ám hiba lenne leírni a most nehezebb szituációban lévő két német csapatot, a Bayern Münchent és a Borussia Dortmundot. A Szpíker Korner 12. adásában Gundel Takács Gábor Koppányi Gergely szakíróval elemezte a negyeddöntők első mérkőzésein történteket.