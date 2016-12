Az amerikai People magazin közölte kedden este Carrie Fisher halálhírét. A Csillagok háborúja Leia hercegnőjeként ismertté vált színésznő 60 évet élt.

Mély fájdalommal tudatom, hogy Billie Lourd megerősítette, hogy szeretett édesanyja, Carrie Fisher reggel 8 óra 55 perckor eltávozott. Az egész világ szerette, és nagyon hiányozni fog.

Fisher pénteken Londonból Los Angelesbe utazott, amikor a repülőgépen szívrohama lett. Leszállás után mentővel vitték egy közeli kórházba, ahol végül nem tudták megmenteni az életét.

Teljes nevén Carrie Frances Fisher 1956. október 21-én született Beverly Hillsben, Eddie Fisher énekes és Debbie Reynolds színésznő gyermekeként. Színészkedni a ’70-es évek elején kezdett és előbb színpadon debütált, majd 1977-ben aratott sikert a filmvásznon, amikor a Star Wars: Egy új reményben először alakította a lázadók emblematikus figuráját, Leia hercegnőt a később vele együtt legendává vált Mark Hamill és Harrison Ford oldalán.

Fisher sokáig szenvedett a hírnévtől és alkohol-, illetve drogproblémái is voltak, melyektől aztán megszabadult és egyéb kisebb szerepeket követően Ford és Hamill mellett tavaly ő is visszatért a Star Wars: Az ébredő Erő című hetedik részében. Azóta részt vett a nyolcadik epizód forgatásán is, így a jövőre érkező folytatásban is viszont láthatják majd a rajongók. Utolsó szerepét a jelenleg is forgó Wonderwell című alkotásban vállalta.

Forrás:24.hu