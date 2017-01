Néhány nappal 88. születésnapja után elhunyt Klapka György legendás üzletember és koreográfus. Szerdán reggel még a Mokkában szerepelt, majd posztolt is közösségi oldalán, ám délután összeesett és elhunyt. Az információt közeli hozzátartozók is megerősítették. - Pécsi Napilap -

Klapka György neve valóságos fogalom a magyar üzleti világban. Élettörténete filmbe illő, előfordult, hogy halálra ítélték az NDK-ban, ötször nősült, reklámfilmjei igazi klasszikusokká váltak. Még revütáncosként kezdett kereskedelemmel foglalkozni, egyik leghíresebb vállalkozása a Klapka Üzletház volt a Vámház körút 9. alatt. Az utóbbi években a diótermesztés volt a szenvedélye, s mindent elmondott az aranyról, amit tudni érdemes.

Ez volt Klapka György utolsó televíziós szereplése:

Klapka 1928-ban született egy művész és egy kereskedő gyermekeként. Pesterzsébeten nőtt fel. A Színművészeti Főiskolára járt színész szakra, végül táncos lett belőle. 1963-tól szólótáncos az NDK-ban, 1964-től koreográfus az NSZK-ban, 1969-től vállalkozó. Volt reklámügynöksége, tánciskolája, sztriptízbárja, autószalonja, drágakő-nagykereskedése is. Az NDK-ban halálra ítélték embercsempészés miatt, mivel keletnémeteket juttatott át Nyugat-Berlinbe, az NSZK-ban pedig adócsalásért is elítélték, amiért rövid ideig börtönben is ült. Öt gyermeke van, ötször nősült.

Klapka György korábban azt nyilatkozta, hogy két végrendelete van. Sokszor hangoztatta nagy szívfájdalmát, miszerint halála után egyik gyermeke sem szeretne a híres ékszerüzlettel és zálogházzal foglalkozni. Egyelőre nem tudni, hogy vállalkozásait és hatalmas házát ki örökli majd.

Az üzletembernek számos legendás mondatot köszönhetünk itt van közülük a 10 legjobb:

Forrás: 24.hu