Több olyan döntést is meghozott csütörtöki ülésén a közgyűlés, amelyek alapjaiban határozhatják meg a város gazdaságosabb és fenntarthatóbb működtetését.



hirdetés



Az előterjesztések itt érhetők el.

600 milliós pályázati támogatást kap a Zöld Kapu program

– Ha végre bátor lépéseket tesz a város, hogy olyan beruházásokat valósít meg, amelyek költségmegakarítást, gazdaságfejlesztést, életminőséget fejlesztő szolgáltatásokat támogat, akkor Pécs valóban élhetővé válik – mondta a téma kapcsán felszólalásában Kővári János, aki hozzá tette, „ehhez azonban nagyon fontos, hogy határozottan menjünk végig ezen az úton, és ne legyenek presztízs beruházások, mint például az Expo vagy mostanság az Élményfürdő.

Kővári hangsúlyozta, „sosem elég a beruházás, mindig hozzá kell tenni a szemléletformálást is. Reklámozni is kell a fenntartható eszközöket, mint a kerékpározás, a helyi piacok használata.

Keresztes László Lóránt, LMP-s képviselő szerint a pécsi döntéshozóknál is szükséges a szemléletformálás, és újra előhozta az uránbánya kérdését, miszerint szaván fogja majd Páva Zsoltot, aki megígérte, a pécsiek megkérdezése nélkül nem fog megvalósulni a bányászati tevékenység.

Szociális szövetkezeti formában működik tovább a Patrónus

Az önkormányzat által alapított azonos nevű nonprofit Kft.-t felszámolják, és helyette megalakul a Patrónus Szociális Szolgáltató Szövetkezet, melynek 11 magánszemély mellett a város is alapítója.

Kővári János, az ÖPE képviselője üdvözölte az előterjesztést, amely során az uránvárosi, a kertvárosi, a Búza téri és a később felépülő új vásárcsarnok üzemeltetését is a szövetkezetre bízzák. – Az ÖPE által kezdeményezett Patrónus-programot fontosnak tartjuk, és figyelemmel fogjuk kísérni működését – mondta felszólalásában Kővári, aki egyébként egy csomag gesztenyét adott volna át Fodor Ibolya független, korábbi Fidesz-es képviselőnek, aki a legutóbbi közgyűlésen nehezményezte az ÖPE volt képviselőjének, Vozár Pálnak a szerepvállalását a szövetkezetben. Fodor Ibolya képviselő azonban – bár korábban résztvett a közgyűlésen – délután már nem volt.

Fodor Ibolya gesztenyét kapott Vozár Páltól,

az Ezeréves Gesztenyés Szociális Szövetkezet alapítójától.

Létszámot csökkentenek néhány városi intézménynél

A közgyűlés elfogadta Páva Zsolt előterjesztését, melynek alapján a Csorba Győző Könyvtárban jövőre két embert kell elküldeni, a Janus Pannonius Múzeumban hármat, az óvodákban hetet, az Elszámolóházban pedig 47 embert fognak elbocsájtani.

Sok a feladat, pénz kell a Biokomnak

Az előterjesztés szerint 1,2 milliárd forint rendkívüli költségvetési támogatást ad a város a társaságnak. Ennek fedezetéül három ingatlant szeretne a város, a Puskin téri Kollégium épületét 964.184 ezer, egy Fagyöngy utcai beépítetlen területet 100.241 ezer, valamint egy Benke dűlői beépítetlen területet 106.248 ezer forintért. Ráadásul mindezt még idén december 31-ig kell megvalósítani.

A vitában Gulyás Emil, MSZP-s aggályát fejezte ki, hogy ez megvalósulhat-e reálisan, Kunszt Márta pedig azt a kérdést tette fel, hogy a hitelfelvétel mellett milyen előrevivő lépéseket tesz a város a hitelek visszafizetéséért.

Kővári János ÖPE-képviselő arra kérdezett rá, miért alakult ki ez a hiány? „A város 200 ezres lélekszámra lett kialakítva, de ma már hozzá kell igazítani a kiadásokat a város eltartó képességéhez.” – mondta, majd hozzá tette, „nem lehet tovább korlátlanul tovább bevonni területeket, mert az itt élők elvárják, hogy a közszolgáltatásokat odavigye a város. Más városokban az érintettek kiveszik a részüket a beruházásból. Ez Pécsett egy évtizedes rossz gyakorlat”.

Egyébként a Biokomnak 900 millió front behajthatatlan tartozása van a tömegközlekedésből. Kővári emlékeztettt arra, hogy a jelenlegi városvezetés használt buszokat vásárolt, és nem pályázattal, hanem hitelből. – A használt buszok fenntartási költsége is magas. Ez nagyon nagy teher a Tüke Busznak, a Biokomnak és a városnak – emlékeztetett Kővári, majd felvetette: – Legyen tanulsága a helyzetnek: nem dőljünk hátra, akkor sem, ha a kormány segítségével rendeződik a város gazdálkodása. A jövőben pedig csak olyan beruházások legyenek, amelyek növelik a bevételt és nem csökkentik.

Decsi István alpolgármester válaszában kifejtette, a város a következő időszakban már elektromos buszokat fog vásárolni. Kővári erre úgy reagált, hogy ha időben és jól döntött volna a város vezetése, akkor nem lenne a jelenlegi 3,5 milliárdos hitel visszafizetési kényszere. Az ÖPE képviselője ezután szavazást kért a közgyűléstől, amelyben azt javasolta, a Biokom a későbbiekben határozza meg, milyen bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedéseket tud bevezetni. Kővári egyben javaslatokat is tett a parkolás újragondolása, vagy például a buszmegállókban lévő reklámfelületek saját értékesítése tekintetében, hogy „az ne egy budapesti cég számára fusson be”.

Páva Zsolt polgármester szerint annak idején nem volt más megoldás, csak a hitelfelvétel, Kővári János javaslatát azonban támogatta, amit azt a közgyűlés is elfogadott.

Jövőre is fizeti a város a közbeszerzési szakértőket

A PRV Dunántúl Kft.-vel megkötött korábbi szerződés megújítását kezdeményezte a városházi többség. Kővári János, az ÖPE képviselője szerint az évi nettó 25 millió forintos vállalkozói megbízás helyett töredékéért lehetne inkább ehhez értő szakembereket felvenni a városháza állományába, azért az ÖPE az előterjesztés nem, a közgyűlés többsége megszavazta.

Megújítja folyószámlahitel-keretét a város az OTP-vel

Az előterjesztésben az szerepelt, hogy „Pécs 2018. évi költségvetésében várható kiadások és bevételek teljesüléseinek időbeli kiegyenlítése és a likviditás megőrzése érdekében szükséges folyószámlahitelkeret igénybevétele”.

A hitelkeretet 2018. január 1-től december 20-ig kívánja az Önkormányzat igénybe venni. A hitelkeret összege 3,5 milliárd forint, melynek esetleges emelését a tárgyalás során egyeztetik a felek.

A kamat is változik, amelynek mértéke 0,02%-os 1 havi BUBOR-al számolva éves szinten 6,5 millió Ft többlet fizetési kötelezettsége keletkezik.

Reklám és telekadó

Több mint egy órán keresztül tartó vita után a közgyűlés módosította a reklámfelületek adórendeletét. Ennek értemben az 1 négyzetméter alatti területeket nem vonnak adó alá, az ezen felüli reklámfelületek adója pedig négyzetméterenként 12 ezer forint lesz évente. Kővári János szerint a rendelet elsősorban a multinacionális cégekre terheli ezt az adót. Megemlítette, hogy más városok is megtették már ezt a lépést. Egyúttal Gulyás Emil MSZP-s képviselő adócsökkentésre vonatkozó felszólalására úgy reagált, Pécs jelenleg különösen, de más város sem teheti meg, hogy lemondjon az adóbevételekről.

Páva Zsolt polgármester elmondta, a megyei jogú városok 90 százalékában már ekkor a az adó mértéke.

Bálicsi út bekötése

Várhatóan tavasszal indulhat be a Rókus-dombi útfejlesztés, amely során az Édesanyák útját az Alkotmány és Kodály Zoltán utakkal kötik össze.

A közgyűlésen több napirend előtti felszólalás hangzott el.

Kővári János felszólalásában megemlítette, hogy éppen ma öt éve minden képviselő elfogadta a fenntartható városfejlesztési koncepciót, de az abban megfogalmazott alapelveket csak kis mértékben valósították meg.

Az ÖPE képviselője elmondta, „az elmúlt hónapok rámutattak arra, hogy a város bevételei és az átvett források évek óta nem elegendőek a kiadások fedezésére, ezért mára nagyon nehéz helyzetbe került a város és amennyiben jelentős strukturális változások nem történnek, a következő években is ezzel kell szembenézni”. Kővári hozzá tette, Pécs infrastruktúrája és szolgáltatásai 200 ezres város igényeit szolgálják ki, miközben bevételei egy 80 ezres város potenciálját alig érik el.

A pécseikkel, civilekkel közösen kell fenntarthatóvá tenni a város, ezért a következő, decemberi közgyűlésen benyújtják a javaslatokat a közgyűlés elé.

Keresztes László Lóránt, az LMP képviselője napirend előtti felszólalásában bejelentette, az uránbánya nyitásában érdekelt cégek újabb környezetvédelmi engedélyezési eljárást indított el. Szerinte a pécsi városvezetés nem próbálja megakadályozni a bányanyitást. Szeretné elérni, hogy a két érdekelt cég vezetőit meghívják majd a közgyűlésre. Keresztes szerint a városnak egyértelműen el kellene utasítani a beruházást. Páva Zsolt polgármester válaszában hangsúlyozta, ő úgy véli, az ügy elsősorban politikai kampánytéma, és ő ebben nem szeretne részt venni. Páva hozzá tette, a választások után nyitott egyeztetésre, és csak a pécsiek dönthetnek ebben a kérdésben.