A színész még novemberben balesetezett súlyosan ittas állapotban Budapesten. Ügyében azonban most született döntés. - Pécsi Napilap -

A bíróság most ítéletében úgy döntött, hogy a színésznek meg kell fizetnie a perköltséget, egy négyszázezer forintos büntetést, és két évre az autóvezetéstől is eltiltották, de csak a B típusú jogosítványát vonták be, más járművet vezethet.-írja a HVG

A színész ügyvédje a Borsnak azt mondta, korrekt és méltányos az ítélet, mert Gesztesi 1981 óta ve­zet, és eddig soha semmilyen szabálysértést sem követett el, most pedig nem menekült el a helyszínről, részletesen beismert mindent.