Kedden az ország nagy részén folytatódik a felhős, párás idő, délután azonban az északnyugati, északi megyékben felszakadozhat a felhőzet, több helyen ismét kisüthet a nap. - Pécsi Napilap -

Ma délelőtt a hajnali pára- és ködfoltok zömében feloszlanak, csupán délnyugaton, illetve északon maradhatnak néhol tartósan párás vidékek. Máshol a megemelkedő ködből rétegfelhőzet képződik, többnyire borult lesz az ég. Jelentős csapadék nem várható, de helyenként hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. Délután északon, illetve a Dunántúlon több helyen felszakadozik a felhőzet, néhány órára a nap is kisüthet. Máshol továbbra is borongós idő valószínű, tartósan párás tájak már csak elvétve fordulhatnak elő. Hószállingózás, illetve ónos szitálás kialakulhat, de számottevő csapadék nem lesz. A mérsékelt, változékony irányú szelet északnyugaton élénk lökések is kísérhetik, délután -6, 1 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.