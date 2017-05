Szerdán egy átvonuló kettősfront miatt sok lesz a felhő felettünk, emellett folytatódik a kora nyáriasan meleg és fülledt idő. Többfelé várható zápor, zivatar, amiket akár felhőszakadás, jégeső, átmenetileg pedig viharos széllökések is kísérhetnek! - Pécsi Napilap -



Ma délelőtt sok lesz a felhő felettünk, hosszabb napos időszakokra inkább a Tiszántúlon, illetve az északkeleten élők számíthatnak. A borongós nyugati és középső tájakon több helyen, keleten elszórtan valószínű zápor, néhol pedig egy-egy zivatar is kialakulhat. Délután folytatódik a gyakran erősen felhős idő, a legtöbb napsütés továbbra is az északkeleti vidékeken valószínű. Többfelé várható zápor, zivatar, amiket akár felhőszakadás, jégeső is kísérhet! Általában gyenge lesz a változó irányú szél, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökésekre is számítani lehet. 20, 26 fok között tetőzik a hőmérséklet.