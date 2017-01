Nem mindennapi fordulón vagyunk túl az NB I-ben, egy csapatnál a játéknap előtt, háromnál a bajnoki mérkőzések után történt edzőváltás. A bajnoki címvédő Szolnok mellett a Sopron, az Atomerőmű és a MAFC kispadjára is új tréner ül. (Pécsi Napilap)

Nyilvánvaló volt, hogy a tizennégy csapatos magyar férfibajnokságban néhány edző alatt alaposan inog a kispad, amely aztán a Sopron KC-nél és az Atomerőmű SE-nél (a litván Gediminas Petrauskas utódja a korábban Körmenden dolgozó horvát Teo Cizmic lett), illetve a Szolnoki Olajnál fel is dőlt, kakukktojásként a MAFC-nál is új szakvezető, Jakab Máté dolgozik – sőt a szombati, Kaposvár elleni összecsapáson már be is mutatkozott –, szóval alaposan felkavarták az állóvízet a hazai élvonalban.

A legnagyobb elvárásoknak természetesen a magyar válogatott szövetségi kapitányának, Sztojan Ivkovicsnak kellett volna megfelelnie a bajnok Szolnoknál, ahol – erősen aláhúzva – az a cél, hogy a csapat minden hazai fronton diadalmaskodjon, közben pedig a legmagasabban jegyzet honi csapatként a Bajnokok Ligájában is helytálljon. Nos, az eredmények azt mutatják, hogy a nemzetközi porondon biztosan nem sikerült az elképzeléseknek megfelelni, hiszen egy győzelemmel és tíz vereséggel áll Bajnokok Ligája-csoportjában, a bajnokságban pedig 12 forduló után mindössze ötvenszázalékos a mérlege a Tisza-partiaknak, amivel a hetedik helyen állnak. Ezzel a Magyar Kupa nyolcas döntőjébe jutásuk is veszélybe került, hiszen az MK végjátékába azok jutnak, akik a bajnoki alapszakasz felénél, azaz a következő forduló után a tabella első nyolc helyén állnak.

Ivkovics a két ünnep között már lemondott egyszer, akkor a klubvezetőség marasztalta, kijelentve, neki kell kivezetnie a bajnokot a gödörből. Az Olaj aztán szombaton a Naturtex-SZTE-Szedeák otthonában hosszabbításban egy ponttal, 98–97-re kikapott, Ivkovics pedig a mérkőzést követően szinte azonnal lemondott, amit immár elfogadtak, és utódát, Kmézics Zoránt be is jelentették.

„Sajnos nagy hibákat követtem el. Én választottam a játékosokat, de közülük többen vagy nem alkalmasak arra, hogy ilyen szintű csapatban játsszanak, vagy egyszerűen az összhang nem volt meg közöttük. Az is óriási baklövés volt, hogy ez nem derülhetett ki, hiszen amíg más kluboknál két hónapos közös felkészülés zajlott augusztusban és szeptemberben, én a válogatottal dolgoztam, és nem mértem fel reálisan, hogy ez milyen mértékben mehet a szolnoki szereplés rovására… Elfáradtam. Ez abból látszott a leginkább, hogy bizonyos esetekben nem voltam olyan kemény, mint korábban, nem csaptam oda az asztalra, amikor kellett volna” – kezdte Ivkovics a Nemzeti Sportnak.

„A maga módján minden játékosom mindent megtett az edzéseken, mérkőzéseken, vagyis nem volt olyan, hogy valaki esetleg ellenem játszott volna. A szolnoki kosárlabda érdekében meg kellett hoznom ezt a döntést, de bízom benne, hogy a változással bizonyos terhek lekerülnek a játékosok válláról, amelyekkel eddig talán nem tudtak megbirkózni, és pozitív légkörben sikeresek lesznek. Nagyon sok sikert kívánok utódomnak, azokkal a változtatásokkal, amelyeket már én is eszközöltem a keretben, jó csapatot építhet” – tette hozzá a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Forrás: nso.hu