Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője pénteki budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a baloldal eddigi 8 év kormányzása alatt nem becsülte meg az embereket és ha újból kormányra kerülhetnének, emelnék az adót, amely által csökkenne az emberek fizetése. - Budapesti Napilap -

A kormánypártok álláspontját ismertetve azt mondta, egyetértenek Cseresnyés Péterrel, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárával abban, hogy januártól jobban megéri dolgozni az adócsökkentések és béremelések miatt.

A korábbi balliberális kormányzás időszakában megduplázódott a munkanélküliség, kétszázezer ember veszítette el a munkáját, egész országrészek tengődtek segélyen, aki pedig dolgozott, azt is agyonadóztatták - jelentette ki. A baloldal a bukása után nem tanult semmit, ugyanott folytatná, ahol korábban abbahagyta, hiszen most is adóemeléseket akarnak - tette hozzá.

Forrás: MTI