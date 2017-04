Minden évben népszerű a Magyar labdarúgó Szövetség által kiírt - régebben Coca Cola, ma már Fair Play Cup - focitorna, amelyen futballklubokba nem igazolt középiskolások vehetnek részt. - Pécsi Napilap -



Tagadhatatlan, hogy a futball a legnépszerűbb játk Magyarországon, erről sokat mesélhetnek a testnevelőtanárok, akik sokszor egy rövid óra végi foci ígéretével igyekeznek rávenni diákjaikat a többi feladat lelkiismeretes végrehajtására. Ezt ismerte fel a Magyar Labdarúgó Szövetség - no meg a sportágat igyekszik népszerűsíteni, tömegesíteni -, amikor meghirdette a középiskolásoknak amatőr kupáját. Akad olyan baranyai középiskola, amely több fiú és lánycsapatot is indít, a közös bennük a sportág szeretete, és szerencsére már mindennapi életükben is visszatükröződik a sorozat mottója, a fair play.