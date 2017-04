Ezúttal a labdarúgást szerető pécsieknek ajánljuk, hogy szombaton mozduljanak ki otthonról, a kézilabdabarátoknak egy vasárnapi komlói kirándulást és a televíziót javasoljuk.



Rangadó lesz szombaton Pécsett a labdarúgó NB III-ban és a megyei I. osztályban is, nagy dilemmát okozhat, hogy a két meccs „üti” egymást. Az NB III-ban a dobogó harmadik helyén tanyázó PMFC a listavezető Budafokot fogadja 17.00-kor, amíg a vendégeknél Prukner László a kispadról dirigálhatja övéit, addig a pécsieknél Márton Gábor kétmeccses eltiltása miatt csak a lelátóról szoríthat tanítványai sikeréért. Városi rangadót rendeznek a megye I-ben, szombaton 16.30-kor a PVSK a PEAC-ot látja vendégül.

Vasárnap a futballrajongóknak Kozármislenybe kell utazniuk, ahol a hazaiak 17.00-kor kiesési rangadón fogadják a Ceglédet, a kézilabdát szeretők 18.00-kor Komlón láthatják a sereghajtó Mezőkövesd vendégjátékát.

Akkor most nézzük, mit nézhetünk! Mármint a tévében. Kiemelkedik a kínálatból vasárnap 20.30-tól a spanyol el Classico, a labdarúgó Bajnokok Ligájában némi szerencsével – és magyar segédlettel – továbbjutó Real Madrid a mostanában kissé gödörben lévő Barcelonát fogadja. Hazai győzelem akár a bajnoki címet is eldöntheti, Messiék sikere viszont ismét nyílttá teheti a bajnokságot. A Sport1 és a Sport2 is adja a találkozót.

Magyar kézilabdacsapatok nemzetközi sikeréért szoríthatunk a férfiaknál. Szombaton előbb (15.00) a Tatabánya küzd a Füchse Berlinnel az EHF-kupa negyeddöntőjében, majd (17.00) a Veszprém a Bajnokok Ligájában a Montpellierrel. Vasárnap 16.30-kor a Szeged a BL-negyeddöntőben a Paris SG-t fogadja, valamennyi meccset a Sport1 adja.

A magyar labdarúgó NB I-ben is lesz egy rangadó, hiszen a harmadik helyezett Vasas a listavezető Honvédot látja vendégül szombaton 20.10-től, az M4-en nézhetik meg a találkozót.

Az angol futball kedvelői két FA-kupa elődöntőt láthatnak, szombaton 18.30-tól a Chelsea – Tottenham, vasárnap 16.00-tól az Arsenal – Manchester City meccset adja a Sport2.

Az olaszoknál talán a szombaton 20.25-kor a Digi1-en kezdődő Fiorentina – Internazionale emelkedik ki a kínálatból.